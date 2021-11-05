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На месте крушения Ан-12 вблизи Пивоварихи продолжаются следственные действия

На месте крушения Ан-12 вблизи Пивоварихи продолжаются следственные действия

Следственная группа проводит осмотр места происшествия и разрушенных частей воздушного судна. Об этом сегодня сообщили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС), которое провел губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, пишет пресс-служба правительства региона.

Для обеспечения следственных действий на месте остается сводная группировка в количестве 21 человека и шести единиц техники. Подготовлен подъезд к месту крушения.

По месту жительства родственников погибших, которые являются гражданами Российской Федерации, ведется забор генетического материала. Вместе с тем, проводится экспертиза найденных останков тел погибших и идентификация их родственников.

На сегодняшний день есть информация о желании семи родных жертв авиакатастрофы приехать в Иркутск. Для их размещения уже подготовлена гостиница, будет обеспечено сопровождение психологами. Более подробная информация по прибытию в областной центр родственников погибших будет известна после готовности результатов генетической экспертизы.

Представитель авиакомпании «Гродно» вылетает сегодня из Минска в Иркутск. Прибудут представители комиссии по обеспечению авиационной безопасности, безопасности полетов гражданской авиации.

Крушение Ан-12 произошло вечером 3 ноября 2021 года. Транспортный самолет упал в районе села Пивовариха. Подробнее о происшествии — читайте в сюжете.

Предыдущая новость по этой теме:

Минтранс Белоруссии сообщил о приостановке полетов Ан-12 до окончания расследования крушения

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По материалам: irk

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