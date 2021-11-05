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Не кривизна, а изгиб: как появился самый странный пистолет XX века

Не кривизна, а изгиб: как появился самый странный пистолет XX века

Промышленная революция во второй половине XIX столетия подтолкнула далеко вперед оружейное производство. На стыке тысячелетий сотни конструкторов в попытках заработать денег искали новые формы, компоновки и принципы организации оружия. Активная изобретательская деятельность была нужна в том числе для того, чтобы ловко обходить уже существующие патенты, применяя собственные вариации уже существующих систем. Именно в это бурное, насыщенное, яркое и крайне тревожное время на свет появился один из самых странных пистолетов в истории – Пистолет Гамильтона!

Патентная заявка на данное чудо было подана шведским оружейником Густавом Гамильтоном в 1903 году. С его помощью конструктор хотел втиснуться на стремительно растущий рынок короткоствольного оружия. Особенно ценно это было тем, что с покупкой оружия в большинстве стран в то время дела обстояли намного проще, чем сейчас. Даже по сравнению с Соединенными Штатами Америки.

Существует не нулевая вероятность того, что Густав Гамильтон творчески позаимствовал и улучшил оружейную систему цюрихского мастера Мюллера от 1895 года. Оба пистолета имеют много общего. В том числе фактически одинаковый (в том числе в своей необычности) затворный механизм. Отличительной чертой двух пистолетов было также использование несъемного магазина. Первоначально творение Гамильтона было выполнено под калибр 6.5 мм. Зарядить пистолет можно было пятью патронами.

Собственного производства у Гамильтона не было. Поэтому о выпуске пистолетов он договорился с фабрикой, занимавшейся выпуском швейных машинок «Торссен». В дальнейшем конструктор смог заметно улучшить свое творение, добавив в конструкцию съемный магазин на 7 патронов. Проблема была лишь в том, что попытка идти в ногу со временем привела к значительному усложнению конструкции пистолета.

В дальнейшем Густав Гамильтон даже принял участие в ряде оружейных конкурсов в попытке выиграть тендер на вооружение армии или полиции. Однако, на фоне конкурентов пистолет Гамильтона получился не слишком удачным. Весило оружие 1.2 кг, при этом имело длину в 270 мм. Не мог похвастаться образец и огневой мощью – начальная скорость пули составила всего 228 м/с.
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По материалам: Sivator

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