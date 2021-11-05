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Неудачный день: на мужчину из Бразилии напали пчелы, но в итоге он погиб от пираний

Неудачный день: на мужчину из Бразилии напали пчелы, но в итоге он погиб от пираний

Бразилец Минас-Жерайс попал в неприятную ситуацию, находясь на рыбалке. Он отправился на отдыха вместе с компанией друзей. Находясь на берегу озера, они наслаждались природой, мирно ловили рыбу. Внезапно откуда-то вылетел рой пчел.

Молодые люди не на шутку испугались и приняли самое неверное решение в своей жизни – пригнули в воду. Двое парней поплыли, а третий не мог удержаться на воде и начал тонуть. Товарищи не смогли спасти друга и он погиб.

Мужчины рассказали, что обо всем происшедшем сообщили местным сотрудникам, и спасатели нашли тело недалеко от берега. Тело достали из-под воды и увидели, что хищные рыбы сильно повредили тело. На данный момент ведется расследование, в рамках которого должно быть установлено, от чего именно погиб мужчина: от утопления или нападения пираней.

Несмотря на истории, которые рассказывают режиссеры в фильмах ужасов, пираньи редко нападают на человека. Но случаи бывают. Шесть лет назад рыбы убили маленькую девочку, и случай произошел именно в Бразилии. До этого хищник напал на ребят их Аргентины, сильно повредив руки.

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По материалам: MirFactov

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