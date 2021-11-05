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"Неужели Паркинсон?": трясущаяся София Ротару встревожила поклонников

"Неужели Паркинсон?": трясущаяся София Ротару встревожила поклонников

74-летняя София Ротару была замечена в Германии на тайной вечеринке. Внешний вид звезды вызвал переполох среди поклонников, сообщает "Комсомольская правда".

В Сети опубликовано видео, на котором София Ротару исполняет свою легендарную песню "Червона рута" в черном костюме.

Поклонники звезды обратили внимание на трясущуюся руку Софии Ротару, а также еле открытые глаза певицы. Пользователи Сети в результате заподозрили страшные.[b][/b]

"Что с Ротару? Почему не открываются глаза", "Неужели Паркинсон у Ротару, как у Славы Зайцева", "Руки дрожат", - пишут пользователи Сети.

Однако врач Василий Шуров усомнился в том, что София Ротару страдает от болезни Паркинсона.

"У паркинсонизма есть ещё замедленность движения — здесь мы этого не видим. Наоборот, она двигается бодрячком. Нельзя один маленький симптом рассматривать как повод для постановки диагноза. То, что я вижу: и скорость реакции, и то, как человек движется — без явных нарушений движения, — говорит о том, что это очень маловероятно Паркинсон", - заявил эксперт изданию Life.

Как считает специалист, причиной дрожания рук может быть усталость или приём некоторых препаратов. Врач Алексей Казанцев в свою очередь отметил, что подобный симптом может возникать из-за сахарного диабета, проблем с почками или сосудами, неврозов, нехватки железа и рассеянного склероза.

"Также тремор может возникать и без каких-либо серьёзных заболеваний. Например, из-за депрессивного состояния, лекарственных препаратов, алкоголя и переутомления. Думаю, что нужно обратиться к специалистам, чтобы определить, в связи с чем произошёл данный вид тремора", - сказал специалист.

Как писал NEWSTES, ранее нейросеть показала, как выглядели бы Пугачева и Ротару без пластики.

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По материалам: uposters.ru

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