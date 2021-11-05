Николай Фоменко облапал полуголых девушек

Ведущий и актер Николай Фоменко поделился пикантным фото. Шоумен любим публикой за особенное чувство юмора. Недавно ведущий опубликовал необычное фото, которое взбудоражило и позабавило фанатов. В личном блоге 59-летний артист поделился вызывающим снимком, который ни одного поклонника не оставил равнодушным. Фоменко запечатлен в гримерной с озадаченным лицом. Позади него наклонившись стоят две полураздетые девушки, к чьим ягодицам Николай прислонил ладони. Яркий фривольный кадр актер оставил с шутливой подписью: «Дедушка на работе».Николай Фоменко с полуголыми девушками Фанаты оценили чувство юмора кумира. Многие прокомментировали фото в том же ироничном ключе: «Горячо! Дедушке сердце надо поберечь!», «Лучшая работа на свете! Завидую вам!», «Шалун вы, однако!» Судя по хештегу, оставленному артистом, это кадр со съемок сериала «Беспринципные», где Николай играет одну из главных ролей. В комедии разыгрываются смешные и неприличные истории из личной жизни богатых москвичей. Сценарий написан Александром Цыпкиным по его же рассказам. Коллегами Фоменко на съемочной площадке стали Павел Деревянко, Оксана Акиньшина, Павел Табаков, Ингеборга Дапкунайте, Максим Виторган и другие. В этом году с участием актера вышло несколько проектов. Фоменко снялся в нашумевшем сериале-ужастике «Пищеблок» по одноименному роману Алексея Иванова. В апреле на Московском международном кинофестивале состоялась премьера картины режиссера Сергея Сенцова «1703», в которой артист сыграл одну из ролей. Помимо кино Николай снимается и в телевизионных проектах. За последний год в качестве жюри он задействован в шоу перевоплощений «Точь-в-точь» и в новой передаче «Я вижу твой голос» канала «Россия-1». Задача судей заключается в том, чтобы угадать, кто из приглашенных участников действительно профессиональный певец, а кто умело притворяется. Кроме Фоменко, в программе приняли участие Сергей Лазарев, Лариса Долина, Тимур Родригез, Филипп Киркоров и другие звезды шоу-бизнеса.