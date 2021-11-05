Новолуние и перигей Луны 5 ноября 2021 года: что этот день принесет Знакам Зодиака

Вадим Карасев

Сегодня очень важный день, в который обновится энергетика Луны. Астрологи считают, что это будет очень благоприятный день. Настало время узнать, почему это так и чем это чревато для каждого из нас.

Во-первых, Луна будет обновляться в спокойном Скорпионе, что само по себе хорошо. Также особую роль сыграет близость Луны к Земле. Ночное светило в перигее, а это значит, что оно примерно на 50 000 километров ближе обычного к нам. Его влияние на людей станет более сильным. Этот день входит в список самых благоприятных еще и потому, что сегодня в ударе Венера, которой суждено перейти в Знак Козерога.

Овен

В эту пятницу Овнам стоит быть самими собой. Новая Луна захочет, чтобы люди этого Знака не притворялись кем-то другим, не шли на поводу у недругов и пытались гнуть свою линию. Главное при этом, чтобы не приходилось делать что-то противозаконное и не приходилось кого-то расстраивать, обижать.

Телец

Это великолепный день для работы и дел любого калибра. Не нужно только браться за все сразу. Лучше спокойно двигаться к целям, не рискуя. Луна направит Тельцов по верному пути. Если этим людям захочется всё бросить и сдаться, то нужно вовремя себя одернуть и отговорить от этого. Успех близок.

Близнецы

В этот день недавние неудачи могут обернуться для Близнецов триумфом, который выведет их на новый уровень. Этим людям сегодня будет везти в любви, но и в финансовой сфере будут приятные моменты. День идеально подходит для шопинга.

Рак

Новая Луна и Венера активизируют скрытые резервы энергии Раков. У этих людей откроется второе дыхание, поэтому сегодняшний день можно смело посвятить делам и работе. Раки сегодня на высоте. Они харизматичны, обаятельны и полны сил. Им по плечу любое дело. Нужна лишь капелька уверенности.

Лев

Львам в такой благоприятный день ни в коем случае нельзя ждать у моря погоды. Нужно действовать. Если кто-то нравится, нужно об этом сказать человеку. Если хочется побаловать себя походом по магазинам, лучше времени просто не найти. Сегодня Львы на эмоциональном подъеме. Луна на их стороне.

Дева

Луна подарит Девам мощный позитивный импульс. Это значит, что люди данного Знака смогут отправиться в дальнее путешествие, не переживая ни о чем. Также Девам Луна подарит удачу, силу и ментальную стойкость, память. Можно заниматься изучением чего-то нового — например, иностранных языков.

Весы

Весам важно перестать занимать оборонительную позицию в любви и в отношениях с родственниками. Они сегодня не захотят исправлять Весов. В этот день отношения в семье и в любви наполнятся взаимопониманием. Многим удастся решить накопившиеся проблемы, сгладить острые углы.

Скорпион

Это крайне благоприятный день для Скорпионов, но им лучше не забывать про свои обязанности. Можно заниматься воплощением в жизнь давних планов, но еще лучше будет сделать то, что сейчас находится в приоритете. Новолуние подарит Скорпионам уверенность, любовь к жизни, мотивацию.

Стрелец

Стрельцам в этот яркий и позитивный день ни в коем случае нельзя проявлять равнодушие к тем людям, которые их любят. Сегодня вечером полезно встречаться с друзьями. Навещать родителей и дальних родственников. Также полезно будет ходить по магазинам, покупать подарки для самых близких людей и баловать самих себя.

Козерог

Козерогам в этот благоприятных день лучше не прислушиваться к тому, что говорят окружающие. Людям будет свойственно пускать слухи о тех, кто успешнее них. Козерогам стоит как можно меньше внимания обращать на тех, кто пытается их как-то задеть, вывести из себя. Нужно больше времени посвящать радостям жизни.

Водолей

Новая Луна снабдит Водолеев удачей. Многие накопившиеся проблемы решатся сами собой, что не сможет не поднять им настроение. Это идеальный день для шопинга, для ремонта, перестановки мебели, уборки. Созидательная сила ночного светила поможет Водолеям забыть все те неприятности, что происходили в ближайшие недели.

Рыбы

Сегодня важно как следует отдохнуть. Это может быть все, что угодно, — поход в новое место, чашечка чая и любимая книга, просмотр сериалов. Никаких ограничений в этом плане нет. Вечер пятницы будет волшебным.