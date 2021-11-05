Новый мэр Нью-Йорка получит три зарплаты в биткоине

Новоизбранный мэр Нью-Йорка Эрик Адамс намерен получить три первых зарплаты в биткоине после вступления в должность в январе 2022 года. Об этом он сообщил в комментарии к твиту мэра Майами Фрэнсиса Суареса.

https://twitter.com/ericadamsfornyc/status/1456311827550384129

Ранее Суарес заявил о планах получить следующую зарплату в биткоине и Адамс решил поддержать эту инициативу.

«В Нью-Йорке мы играем по-крупному, поэтому я получу три своих первых зарплаты в биткоине, когда стану мэром. Нью-Йорк станет центром криптовалютной индустрии и других быстрорастущих, инновационных областей», – написал он.

В беседе с Bloomberg Эрик Адамс заявил, что рассмотрит «препятствия для роста биткоина» в Нью-Йорке и изучит перспективу создания собственной городской цифровой валюты по аналогии с MiamiCoin.

Ранее многие криптовалютные компании были вынуждены покинуть Нью-Йорк из-за действующей в нем лицензии BitLicense, требования которой считаются наиболее строгими для индустрии на уровне штата.

Напомним, в ходе предвыборной кампании Эрик Адамс заявил, что планирует сделать Нью-Йорк более дружественным к технологиям и криптовалютам, и призвал конкурировать с растущими бизнес-амбициями Майами.

В свою очередь мэр Майами Фрэнсис Суарес объявил о планах инвестировать 1% резервов муниципального бюджета в биткоин, разрешить городским служащим получать зарплату в цифровом золоте и привлечь китайских майнеров дешевой энергией.