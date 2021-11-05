Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 5 ноября 2021 года

Вадим Карасев

Наша удача во многом зависит от чисел. Эксперты в области нумерологии рассказали, какое число будет сегодня у руля, и чем это чревато для человечества и каждого из нас в отдельности.

Эта пятница будет довольно благоприятным днем, несмотря на некоторые трудности. Если вы почувствуете усталость, воспользуйтесь дыхательной гимнастикой, чтобы быстро восстановить силы. Сегодня не стоит переутомляться.

Число-покровитель 5 ноября 2021 года

Чтобы узнать число-покровитель этого дня, необходимо провести простые нумерологические расчеты. Складываем все цифры текущей даты, а потом прибавляем 5 — порядковый номер дня недели. Получаем: 5+1+1+2+0+2+1+5=17. 1+7=8.

Восьмерка символизирует стремление к лучшей жизни, стремительное развитие и движение вперед. В этот день мы увидим самые лучшие качества Восьмерки. Это число сделает нас лучше и приведет многих из нас к финансовому Олимпу. Нумерологи советуют вносить глобальные изменения в свою жизнь и работу, дав возможность этому числу подсказать вам, куда стоит идти далее. Символ этого дня — воронка, поскольку число 8 сделает так, что многих из нас полностью поглотят дела.





События 5 ноября из прошлого

В этот день в прошлом происходило много интересных событий. Некоторые из них могут помочь нам сформировать представление о том, каким будет этот день.

5 ноября 1605 года был арестован Гай Фокс — один из предводителей порохового заговора. Восьмерка — число, которое не любит хаос. Все люди, которые будут стремиться к его созданию, могут потерпеть неудачу.

5 ноября 1612 года — освобождение Москвы народным ополчением. Это тот самый день, когда справедливость торжествует. Восьмерка сделает все возможное, чтобы помочь нам в этом.

5 ноября 1961 года произошла Эльбарусовская трагедия. Пожар в школе унес жизни 100 человек. Сегодня вам стоит быть осторожнее в обращении с огнем и бытовой техникой.

5 ноября 2015 года произошла экологическая катастрофа в Бразилии. Восьмерка попытается предотвратить подобное сегодня, но лучше помнить о том, что ваша неосторожность может привести к большим проблемам.

Советы нумерологов на эту пятницу

Если вы хотите изменить свою жизнь, попробуйте приложить к этому максимум усилий. Число 8 обязательно окажет поддержку амбициозным и целеустремленным людям.

Сегодня нумерологи советуют доводить до конца любые дела. Не стоит оставлять что-то на завтра.

Воздержитесь от критики в адрес второй половинки, близких и друзей. Это может привести к серьезным проблемам, обидам и ссорам. Старайтесь не вмешиваться в жизнь окружающих.

Переоценка возможностей — самая опасная из всех возможных ошибок. Не беритесь за то, в чем вы не чувствуете себя уверенно. Это поможет избежать проблем и разочарований.

Недоброжелатели будут умело расставлять свои сети. Восьмерка поможет стать победителями тем, кто не проявляет негатив и не провоцирует окружающих.

Многим удастся свернуть горы там, где еще вчера они смирились бы с поражением и сделали шаг назад. Числа сегодня помогают людям становиться сильнее ментально и физически.

Талисманы удачи на 5 ноября

Сочетание черного, черного, синего и зеленого цветов в одежде. Эти четыре цвета олицетворяют собой основу успеха в любом деле. Черный — концентрацию, серый — спокойствие и порядок, зеленый — физическую силу, синий — интеллект и интуицию.

Украшения круглой формы из золота. Восьмерка — число финансовой удачи, а круглые украшения символизируют собой монеты. Лучше выбирать те из них, что сделаны из золота.