Объем транзакций в цифровом юане превысил $9,5 млрд

По состоянию на октябрь около 140 млн человек открыли кошельки для цифрового юаня и использовали его для транзакций на общую сумму около 62 млрд CNY (~$9,7 млрд), сообщает Reuters.

Данные обнародовал глава Института цифровой валюты Народного банка Китая Му Чанчунь на конференции Fintech Week в Гонконге.

Чиновник добавил, что принимать платежи в активе, известном как eCNY или DCEP, уже могут 1,55 млн мерчантов, включая сферы коммунальных услуг, общественного питания, транспорта, розничной торговли и государственных сервисов.

При этом Му Чанчунь уточнил, что дата официального запуска eCNY еще не определена.

Народный банк Китая начал тестирование eCNY в 2020 году. На тот момент, по данным специалистов BIS, 80% центробанков изучали возможности национальных цифровых валют (CBDC). Однако, по мнению многих экспертов, КНР наиболее продвинулась в этом процессе.

https://forklog.com/kak-kitayu-udalos-vyjti-v-lidery-monetarnyh-innovatsij-blagodarya-tsifrovomu-yuanyu-dcep/

Программа экспериментов с цифровым юанем последовательно расширялась. В декабре 2020 года в тестировании принимали участие шесть крупнейших госбанков, а в августе 2021 года доступ клиентам к активу открыли уже 35 коммерческих банков.

Отставанием от Китая в разработке CBDC обеспокоились конгрессмены США. Произошло это после того, как в КНР опубликовали первый white paper цифрового юаня.

В ФРС США также заявили о необходимости выиграть гонку CBDC.

Напомним, в BIS рекомендовали центробанкам ускорить разработку цифровых валют, а известный экономист Нуриэль Рубини спрогнозировал массовый переход государств на расчеты в CBDC.