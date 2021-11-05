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Общий обзор Chevrolet Spark

Общий обзор Chevrolet Spark

Общий обзор Chevrolet Spark

Автомобиль Chevrolet Spark относится к малолитражному классу, и последнее поколение выпускается с 2015 года. В нем сочетается экономичность и компактность – качества, важные для городской езды, с комфортом и функциональностью, безопасностью. При сравнительно небольших размерах вместительность багажника со сложенными спинками сидений превышает 500 литров.

Технические характеристики нового Шевроле Спарк

Основные технические характеристики:

  • Новый Спарк для Европейского рынка выпускается с бензиновым двигателем объемом 1.4 литра мощностью 98 Л/С. Потребление топлива в смешанном цикле составляет от 6.5-6.8 литров;
  • Трансмиссия – пятиступенчатая механическая или автомат (вариатор) с передним приводом;
  • Подвеска спереди – независимая, сзади – полунезависимая, со стабилизаторами поперечной устойчивости;
  • Рулевое управление реечное, с гидроусилителем;
  • Тормоза – спереди дисковые, сзади барабанные, с антиблокировочной системой.

Спарк – машина с усредненными техническими характеристиками, делающими автомобиль применимым, как в городе, так и в междугородних поездках.

Интерьер и экстерьер

Кузов автомобиля Spark приобрел более высокие аэродинамические характеристики, оригинальный дизайн. Передняя «раскосая» оптика дополнена светодиодными ходовыми огнями. Оригинальная форма задних дверей с вынесенными в верхний левый угол ручками дополняется фактурными контурами, подчеркивающими объемные крылья. Над задним стеклом на крышке багажника установлен небольшой спойлер, который даже в непогоду поддерживает стекло в чистоте. Арки позволяют использовать колеса на 16 дюймов.

Салон компактный, но удобный, на мультифункциональный руль вынесены вспомогательные кнопки управления. На центральной панели расположен сенсорный дисплей с диагональю 7 дюймов. Мультимедийная система с навигацией совместима с внешними устройствами на базе любых популярных ОС. Отделка простая, но качественная, в салоне максимально комфортно себя будут чувствовать четыре человека, хотя модель пятиместная, и для коротких поездок полная загрузка – не проблема. Объем багажника небольшой, но если сложить спинки сидений, он увеличивается в два с половиной раза.


Безопасность и опции

Производитель позаботился о безопасности и функционале, что выражено в следующих опциях и особенностях:

  • Фронтальные и боковые подушки безопасности в сочетании с измененной конструкцией рамы повышает защиту водителя и пассажиров при любых видах столкновений;
  • Автоматическое торможение в аварийных ситуациях не допускает произвольно-инерционного движения автомобиля;
  • Навигационная система и круиз-контроль существенно облегчают дальние поездки;
  • Датчики температуры, давления в шинах, системы курсовой стабилизации и удержания полосы движения сочетаются с ассистентами старта в гору и парковки;
  • Мониторинг слепых зон делает максимально безопасным маневрирование, а камера заднего вида повышает безопасность при движении задним ходом.

Опционально производитель оснащает эту модель климат-контролем, дополнительными подушками безопасности в области коленей водителя и другими вспомогательными функциями.

Кому подойдет

Компактный и экономичный Спарк со сравнительно невысоким клиренсом рассчитан в первую очередь на городскую езду по хорошим асфальтированным дорогам. С ним возникает меньше проблем во время парковки, при движении в плотных потоках транспорта. Подойдет он и для небольших междугородних поездок, выездов на природу, но в дальних туристических путешествиях будет ощущаться недостаток внутреннего пространства, объема багажного отделения, а выезды на грунтовые или гравийные дороги при полной загрузке будут нежелательными.

Главные плюсы – экономичность, маневренность, запчасти всегда в наличии, нет проблем с обслуживанием.

Сколько стоит Спарк

Посмотреть и сравнить цены на Spark в Узбекистане можно по ссылке https://avtoelon.uz/avto/chevrolet/spark/

Модель пользуется высоким спросом, поэтому покупатель найдет множество предложений, как от автосалонов и официальных дилеров, так и от собственников. В среднем автомобиль 2019-2020 годов с пробегом будет стоить от 8000 у.е.

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По материалам: okuzove

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