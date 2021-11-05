Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Официально — Total War: Warhammer III добавят в Game Pass в день релиза

Официально — Total War: Warhammer III добавят в Game Pass в день релиза


Компания Microsoft официально анонсировала появление игры Total War: Warhammer III в подписке Game Pass в день релиза. Фантастическая стратегия по вселенной Warhammer выходит уже 17 февраля 2022 года. В этот день она попадет в подписку Game Pass. В данный момент игра заявлена только для PC.

Total War: Warhammer III обещает стать самой масштабной игрой в серии Total War: Warhammer. Игроков ждет 6 фракций и 9 легендарных лордов, глубокая сюжетная кампания и масштабные игровые сражения в мультиплеере. Ниже можно видеть геймплей Total War: Warhammer III.


Watch this video on YouTube
# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Bright Memory: Infinite выходит 12 ноября, но пока только на PC
Bright Memory: Infinite выходит 12 ноября, но пока только на PC
Age of Empires IV уже доступна в подписке Game Pass
Age of Empires IV уже доступна в подписке Game Pass
Октябрь – отличный месяц для подписки Game Pass на PC
Октябрь – отличный месяц для подписки Game Pass на PC
Три игры пополняют сегодня подписку Game Pass
Три игры пополняют сегодня подписку Game Pass
Официально — Total War: Warhammer III добавят в Game Pass в день релиза
Официально — Total War: Warhammer III добавят в Game Pass в день
12 минут геймплея ожидаемого шутера Bright Memory: Infinite
12 минут геймплея ожидаемого шутера Bright Memory: Infinite
Светлана Лобода: "Чувствую себя с ним девочкой'
Светлана Лобода: "Чувствую себя с ним девочкой'
Ксения Собчак отметила 40-летие в закрытой Италии
Ксения Собчак отметила 40-летие в закрытой Италии
Почему во время поцелуя и объятий женщины встают на носочки и поднимают ногу
Почему во время поцелуя и объятий женщины встают на носочки и
Чем уникальны рыжеволосые, которых любят и боятся одновременно
Чем уникальны рыжеволосые, которых любят и боятся одновременно
Ученые нашли затонувший корабль, которому почти 2500 лет и он смог сохраниться до наших дней
Ученые нашли затонувший корабль, которому почти 2500 лет и он смог
Девушка убиралась дома, когда случайно нашла камушек и больше не будет работать, ведь теперь она миллионер
Девушка убиралась дома, когда случайно нашла камушек и больше не

Топ на сегодня

Кристина Асмус: «Тяжело и страшно, когда дети болеют»
Кристина Асмус: «Тяжело и страшно, когда дети болеют»
Максим Галкин показал забавные игры детей
Максим Галкин показал забавные игры детей
Интересные факты на все случи жизни 02.11.2021
Интересные факты на все случи жизни 02.11.2021
Люди в Интернете прикалываются над новым iPhone 13, и вот 17 самых смешных мемов
Люди в Интернете прикалываются над новым iPhone 13, и вот 17 самых
Флешмобы, фестивали и поздравления из космоса: как Россия отметила День народного единства
Флешмобы, фестивали и поздравления из космоса: как Россия отметила

Еще по теме

Октябрь – отличный месяц для подписки Game Pass на PC
Три игры пополняют сегодня подписку Game Pass
Age of Empires IV уже доступна в подписке Game Pass
Объявлены номинанты игровой премии The Game Awards 2016