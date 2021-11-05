Официально — Total War: Warhammer III добавят в Game Pass в день релиза





Компания Microsoft официально анонсировала появление игры Total War: Warhammer III в подписке Game Pass в день релиза. Фантастическая стратегия по вселенной Warhammer выходит уже 17 февраля 2022 года. В этот день она попадет в подписку Game Pass. В данный момент игра заявлена только для PC.

Total War: Warhammer III обещает стать самой масштабной игрой в серии Total War: Warhammer. Игроков ждет 6 фракций и 9 легендарных лордов, глубокая сюжетная кампания и масштабные игровые сражения в мультиплеере. Ниже можно видеть геймплей Total War: Warhammer III.

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