Ольга Бузова сообщила, что может ослепнуть

Певица и ведущая Ольга Бузова рассказала о проблемах со здоровьем. Артистка часто устраивает общение с подписчиками в stories, отвечая лично на их вопросы. Накануне она снова решила поболтать, и среди полученных был вопрос относительно зрения телеведущей. Бузова регулярно появляется в очках перед онлайн-публикой. Обычно это домашние селфи или видео, когда теледива после рабочего дня расслабляется и готовится ко сну. А на работе или съемках красотка всегда в контактных линзах.Ольга Бузова «У меня большой минус, и я не могу делать операцию по медицинским показаниям», — призналась красотка. Бузова поведала о том, что у нее есть проблемы, из-за которых она сильно рискует своим здоровьем. «Я никогда не была беременна, и пока не рожала. Из-за моего резус-фактора я до родов не могу сделать операцию. Большой риск потерять зрение. Только после», — рассказала певица.