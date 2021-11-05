Ольга Шелест сообщила о важном семейном празднике

44-летняя телеведущая Ольга Шелест поделилась забавным фото с мужем Алексеем Тишкиным в честь годовщины свадьбы. Российская телеведущая, актриса и журналист Ольга Шелест замужем за продюсером Алексеем Тишкиным. Пара начала встречаться еще в 1997 году. Сегодня, 5 ноября, у супругов знаменательная дата. Телеведущая счастлива, что встретила мужчину своей мечты и создала с ним крепкую семью. Кстати, Ольга Шелест и Алексей Тишкин официально зарегистрировали отношения только в 2014 году.Ольга Шелест и Александр Тишкин «Одна сатана! 24 года вместе👹», — подписала фото телеведущая. «Вау!!! Очень круто! Вы вселяете в меня веру в долгосрочные отношения 😍», «Крутые ✊👌👍», «Поздравляю 😍🔥! Вдохновляете», «Вот это даааа, по нынешнем временам это почти нереально, от души поздравляю!!! Надеюсь, дальше больше🔥🔥», «Какие вы клевые 😍», «Самые лучшие и классные😍🔥»,«Крутые!!! Поздравляю 💖», — отреагировали поклонники в Instagram.Ольга Шелест с дочерьми Напомним, супруги воспитывают двоих детей. Дочь знаменитой пары Муза родилась 1 ноября 2013 года. Вторая малышка Айрис появилась на свет 19 августа 2015 года. Для многих звездная семья является примером для подражания.