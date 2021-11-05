Отец показывает, как выглядели бы животные, если бы в жизни всё было так, как на рисунках его детей

Дети видят мир по-своему и изображают его со свойственной им непосредственностью. А родители потом в этих каракулях угадывают уток, собак и зайцев. И вот один отец по имени Том смекнул, что из этого можно сделать отдельное развлечение. Поэтому он решил показать, как могли бы выглядеть животные, если бы рисунки его сыновей Дома и Ала соответствовали действительности. Те ещё монстрики получились!

Очаровательный кабанчик

Тюлень

Пони

Утконос

Малиновка

Гуси

Весёлая птица

Кровожадная утка

Лев

Кстати, у нас есть история о том, как девочка нарисовала жирафа после посещения зоопарка, и только потом, после уроков полового воспитания, поняла, почему так смеялась её мама.

Акула

Чайка

Оса

Слон

Зебра

Птенчик

Носорог

А предыдущую подборку работ Тома вы можете найти здесь.