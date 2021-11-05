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Парень открыл шкаф и понял что богат, ведь эта старая одежда в 100 раз дороже новой и вот почему

Парень открыл шкаф и понял что богат, ведь эта старая одежда в 100 раз дороже новой и вот почему

После смерти матери, которая была известной в определенных кругах художницей, сын узнал, что ему досталась уникальная коллекция одежды. Его мама собирала его многие года. Вещи оказались дорогостоящим антиквариатом, возраст которого достигает 500 лет.

Парень, который решил остаться анонимом, был удивлен, что мать собирала коллекцию одежды, которая обеспечит ему безбедную жизнь.

Специалисты, поводившие анализ наследства, пришли к выводу, что старые вещи принадлежит династии Цин, которая была во главе Китая в период с 1645 до 1912 года. Стоимость вещей от 2700 до 15000 долларов.

Мужчина поведал историю о том, что его родители проживали в столице Японии в восьмидесятых года. Именно тогда женщина начала увлекаться антикварными вещами. Она тратила немалые деньги на покупку, как ему казалось, барахла.

Женщина настолько прониклась антиквариатом, что это стало ее главным хобби, вспоминает сын покойной.

Уже вскоре коллекция будет выставлена на аукцион и мужчина сможет получить наследство в денежном эквиваленте.

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По материалам: MirFactov

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