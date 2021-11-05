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PAYDAY 3

По ожиданиям Starbreeze Studios, новая игра Payday выйдет в 2023 году. Но, возможно, это произойдет раньше – согласно сводкам шведского разработчика, игра планируется на 2022-2023 год.

В рамках текущей реструктуризации в студии Starbreeze оценила денежный оборот на следующие 4 дня. Закончить соглашение на издание Payday 3 компания ожидала в 2020 году, чтобы обеспечить разработку игры. Ранее Starbreeze заявляла, что Payday 3 уже годы находится в производстве. В 2017 году глава студии Бо Андерссон Клинт сказал: «очень приятно, что мы можем анонсировать официальное начало производства Payday 3, переход к стадии полного дизайна. Но требуется терпение… эту игру нельзя делать поспешно».

Прошлая часть серии, Payday 2, впервые вышла в 2013 году на PlayStation 3, Windows PC и Xbox 360. С тех пор игру портировали на Linux, PlayStation 4 и Xbox One, а самая последняя версия вышла в феврале 2018 года, на Nintendo Switch.

В декабре 2018 года Starbreeze Studios решила провести реструктуризацию на фоне финансового спада компании. В пресс-релизе компания сообщила, что работа по реконструкции продолжается, компания намерена вскоре представить план реструктуризации. Также компания заметила, что этот финансовый план – не предсказание, а лишь оценка денежного потока, позволяющая кредиторам сформировать мнение про способность Starbreeze к будущим погашениям.

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По материалам: gamebomb

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