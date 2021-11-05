Переход Венеры в Знак Козерога 5 ноября 2021 года: положительные изменения в жизни Знаков Зодиака

Вадим Карасев

5 ноября произойдет благоприятное астрологическое событие — переход Венеры в Знак Козерога. Астрологи рассказали, как это повлияет на представителей различных Знаков Зодиака.

Стоит сразу отметить, что данный переход будет крайне положительным. В Козероге Венера чувствует себя очень вольготно. В этом Знаке она пробудет до начала марта следующего года, поэтому нас ожидает очень благоприятное время для всех сфер жизни. Астрологи советуют запрограммировать свое мышление на лучшую жизнь. Позитивный настрой будет решать очень многое.

Овен

Овны станут выносливыми в физическом плане. Очень повезет всем, чья работа связана с постоянным перемещением — поездками, ходьбой. Овны-спортсмены смогут существенно повысить свои результаты и добиться наилучшей формы. Чего точно не стоит делать представителям данного Знака, так это лениться.

Телец

Тельцы преисполнятся позитивом. Переход планеты в Знак Козерога откроет перед ними новые двери и поможет забыть прошлые обиды, негативные чувства и неприятные события. Также Тельцы станут более уверенными в себе. Большие положительные изменения ждут этих людей и в сфере любви, ведь они станут менее жадными.

Близнецы

Близнецам будет больше везти в финансовой сфере. Венера даст этим людям все необходимое для того, чтобы они смогли повысить свои доходы, добиться повышения. Большой успех ожидает тех Близнецов, которые будут работать в тандеме, в команде. Всем, кто работает в одиночку, можно прислушиваться к интуиции, ведь она будет сильнее обычного.

Рак

Ракам с 5 ноября стоит начать избавляться от сомнений и комплексов. Венера поможет этим людям в достижении целей. Вплоть до марта следующего года можно ждать приятных сюрпризов и изменений во всех сферах. Раки обретут мотивацию, смогут поставить перед собой новые цели, которые помогут им поверить в себя.

Лев

Венера поработает над харизмой и обаянием Львов. В течение четырех месяцев эти люди будут чуть более спокойными и рассудительными. Противоположный пол сможет разглядеть во Львах все самое лучшее. Это прекрасное время для укрепления уже существующих отношений и поисков новой любви.

Дева

У Дев обострятся интуиция и проницательность. Обмануть их в период сильной Венеры будет практически невозможно. Самое главное с 5 ноября — начать подкреплять свои слова поступками. Ни в коем случае не стоит давать пустых обещаний. Это очень удачное время для совершения дорогостоящих приобретений.

Весы

У Весов ожидается очень благоприятное время для преображения дома, а также самих себя. Можно смело покупать новую одежду, менять образ. Это существенно поднимет их самооценку и привлекательность. Венера позаботится о здоровье этих людей. Также эта планета повысит эмоциональную и физическую выносливость Весов.

Скорпион

Скорпионы смогут существенно вырасти в духовном плане. Венера поможет этим людям взглянуть на окружающий их мир под иным углом. Многие представители данного Знака Зодиака смогут найти свое истинное предназначение в жизни. Также планета поможет Скорпионам найти новых друзей, наставников.

Стрелец

Венера поможет Стрельцам понять свои прошлые ошибки, заглянуть в глубины своего сознания. Переход планеты в Знак Козерога будет означать для Стрельцов начало новой эры, важного периода в их жизни. С 5 ноября будет важна каждая мелочь, каждое слово и каждая мысль.

Козерог

Этим людям стоит быть самими собой. Пока Венера в их Знаке, им нельзя притворяться и делать то, что им не нравится. Любое раздражающее дело будет приводить к сильному напряжению. Большой успех ждет Козерогов в сфере любви. Венера принесет им много пользы в семейной жизни и в процессе поиска второй половинки.

Водолей

Венера повысит творческий потенциал Водолеев. Эти люди смогут без особых проблем решать привычные дела, применяя на практике проверенные методы и новые методики, отличающиеся от привычных. Это будет идеальное время для открытия нового бизнеса, монетизации увлечений.

Рыбы

Если этой осенью Рыбы нажили себе много новых врагов, Венера в Козероге поможет это изменить. Все проблемные отношения перестанут быть таковыми. Все изменится в лучшую сторону. Также Венера поможет найти новые отношения, укрепить родственные связи и добиться повышения на работе.