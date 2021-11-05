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Почему мы не встретились раньше»: парочки пошутили, почему в прошлом у них не было шансов быть вместе

Почему мы не встретились раньше»: парочки пошутили, почему в прошлом у них не было шансов быть вместе

Многие парочки задаются вопросом «А почему мы не встретились раньше?». И пока одни не могут найти никаких причин, кроме вмешательства судьбы, другие точно знают причины, которые не давали им сойтись. Пользователи TikTok даже посвятили этому целый флешмоб, в котором они делятся фотографиями себя и своей второй половинки в примерно одно и то же время. Вот только загвоздка в том, что на тот момент они были совершенно разными людьми. Кто-то отмечает разницу во внешности, а кто-то винит во всём возраст.

Пары делятся своими фотографиями и причинами того, почему они не встретились раньше

Такие разные, но всё равно вместе

Иногда муж оказывается моложе жены

Разница в возрасте — не помеха

Разница в 10 лет

Фото, сделанные в один год

Почему не познакомились раньше

Девушки показывают своих парней в прошлом не только для того, чтобы продемонстрировать, почему они не встретились раньше. В ещё одном флешмобе дамы сравнивают, как их молодые люди похорошели со временем.

Какие сейчас и какими были раньше

Когда он был в армии, она ещё не родилась

В 2001 году они были заняты совсем разными делами

Флешмобы в TikTok — любимое дело. Недавно хозяева записывали на видео, как они целуют своих питомцев, и чем им отвечают животные.

Встретились, несмотря на разницу в возрасте

Сейчас и раньше

Что они оба делали 20 лет назад

Других участников этого флешмоба можно посмотреть в нашем предыдущем посте.


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По материалам: Юмор

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