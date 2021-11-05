Почему пожарные ведра выполнены в форме конуса, а не в традиционном виде

Сложно будет отыскать человека, который ни разу не держал бы в руках такой простой и в то же время крайне полезной штуковины, как ведро. В дачном хозяйстве приспособление и вовсе незаменимое. Однако, ведра бывают разные, например, существуют также пожарные ведра. Примечательные они не только характерным красным цветом, но и своей формой. Чаще всего ведра с пожарного щита выполнены в виде конуса. От чего же была выбрана именно такая форма?Мало кто догадывается, но коническое пожарное ведро – это настоящее чудо человеческой мысли, имеющее множество не всегда очевидных для простого человека достоинств. Первое и самое главное – это его бесполезность! Не в вопросе пожаротушения, а в вопросе быта и хозяйства. Дело в том, что пожарные ведра обычно свободно висят на щитах. Нужно ли говорить, что у ряда недобросовестных, но крайне «запасливых» граждан может появится соблазн присвоить ведро себе? Вот только воровать коническое ведро нет никакого толка, так как в быту применить его практически невозможно.Вторая важная особенность конических ведер: удобство при работе в перчатках или варежках. Браться за конус всяко проще и удобнее, когда на руку натянута защитная варежка, чем браться за обычное ведро. Третья причина заключается в том, что как принято считать, вода из сосуда конической формы меньше расплескивается. Также принято считать, что такие ведра быстрее наполняются при их погружении в открытый источник воды.Четвертая немаловажная причина выбора именно такой формы кроется в том, что ведро можно при необходимости использовать в качестве импровизированного лома! Само собой не для преодоления серьезных преград, а лишь для размалывания промёрзшего песка или раскалывания льда. Кстати, конические ведра свойственны главным образом для стран, являющихся бывшими советскими республиками. Во всем остальном мире на пожарных щитах висят по большей части обычные ведра, покрашенные в красный цвет.