Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Почему пожарные ведра выполнены в форме конуса, а не в традиционном виде

Почему пожарные ведра выполнены в форме конуса, а не в традиционном виде

Сложно будет отыскать человека, который ни разу не держал бы в руках такой простой и в то же время крайне полезной штуковины, как ведро. В дачном хозяйстве приспособление и вовсе незаменимое. Однако, ведра бывают разные, например, существуют также пожарные ведра. Примечательные они не только характерным красным цветом, но и своей формой. Чаще всего ведра с пожарного щита выполнены в виде конуса. От чего же была выбрана именно такая форма?

Мало кто догадывается, но коническое пожарное ведро – это настоящее чудо человеческой мысли, имеющее множество не всегда очевидных для простого человека достоинств. Первое и самое главное – это его бесполезность! Не в вопросе пожаротушения, а в вопросе быта и хозяйства. Дело в том, что пожарные ведра обычно свободно висят на щитах. Нужно ли говорить, что у ряда недобросовестных, но крайне «запасливых» граждан может появится соблазн присвоить ведро себе? Вот только воровать коническое ведро нет никакого толка, так как в быту применить его практически невозможно.

Вторая важная особенность конических ведер: удобство при работе в перчатках или варежках. Браться за конус всяко проще и удобнее, когда на руку натянута защитная варежка, чем браться за обычное ведро. Третья причина заключается в том, что как принято считать, вода из сосуда конической формы меньше расплескивается. Также принято считать, что такие ведра быстрее наполняются при их погружении в открытый источник воды.

Четвертая немаловажная причина выбора именно такой формы кроется в том, что ведро можно при необходимости использовать в качестве импровизированного лома! Само собой не для преодоления серьезных преград, а лишь для размалывания промёрзшего песка или раскалывания льда. Кстати, конические ведра свойственны главным образом для стран, являющихся бывшими советскими республиками. Во всем остальном мире на пожарных щитах висят по большей части обычные ведра, покрашенные в красный цвет.
# Актуальные новости
По материалам: Sivator

Последние новости

В День народного единства самарский губернатор встретился с волонтерами
В День народного единства самарский губернатор встретился с
Гадание на тайного поклонника
Гадание на тайного поклонника
Мэр Майами рассказал о планах получить зарплату в биткоине
Мэр Майами рассказал о планах получить зарплату в биткоине
Биржу BTC-Alpha атаковали хакеры. Средства пользователей в безопасности
Биржу BTC-Alpha атаковали хакеры. Средства пользователей в
Объем транзакций в цифровом юане превысил $9,5 млрд
Объем транзакций в цифровом юане превысил $9,5 млрд
Crypto.com объявила дату торгов коллекционными NFT для лиги UFC
Crypto.com объявила дату торгов коллекционными NFT для лиги UFC
В Дмитриевскую родительскую субботу можно ли убираться в доме, чтобы не обидеть усопших
В Дмитриевскую родительскую субботу можно ли убираться в доме, чтобы
Cказочные герои, которые появлялись в фильмах и мультфильмах разных стран
Cказочные герои, которые появлялись в фильмах и мультфильмах разных
Подборка интересных фактов о фильмах ужасов
Подборка интересных фактов о фильмах ужасов
10 предметов женского гардероба, которые раньше предназначались для мужчин
10 предметов женского гардероба, которые раньше предназначались для
Не кривизна, а изгиб: как появился самый странный пистолет XX века
Не кривизна, а изгиб: как появился самый странный пистолет XX века
Почему пожарные ведра выполнены в форме конуса, а не в традиционном виде
Почему пожарные ведра выполнены в форме конуса, а не в традиционном

Топ на сегодня

Шаляпин не намерен отдавать родителям покойной жены подаренные ему квартиры
Шаляпин не намерен отдавать родителям покойной жены подаренные ему
Гоген Солнцев впервые станет отцом
Гоген Солнцев впервые станет отцом
Гузеева заявила, что COVID−19 сказался на ее внешности
Гузеева заявила, что COVID−19 сказался на ее внешности
Полиция завела уголовное дело на мать Прохора Шаляпина
Полиция завела уголовное дело на мать Прохора Шаляпина
Анна Дзюба ушла из группы Artik&Asti
Анна Дзюба ушла из группы Artik&Asti

Еще по теме

Россиянин решил прочистить мусоропровод с помощью ведра бензина и устроил взрыв
В Минске ведро с ураном выбросили в мусорный бак
Туристов 20 лет облучали радиацией в Гранд-Каньоне
Шесть опасностей в доме для домашних питомцев