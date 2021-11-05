Почему во время поцелуя и объятий женщины встают на носочки и поднимают ногу

Причины поднятия ноги при поцелуе

Психологическая

Физическая

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Почему девушки встают на носочки, когда обнимаются

Многие неоднократно замечали, что женщины во время объятий встают на носочки, а при поцелуе поднимают ногу. Как таковых обоснованных причин этому явлению нет, но все же есть то, что побуждает их это делать.При поцелуе и во время объятий женщина может инстинктивно поднять ногу, ее тело сигнализирует о податливости и мягкости. В целом оно отражает действия мужчины.Этому явлению имеется еще и научное объяснение. Те, кто знаком с основами концепции центра тяжести, понимают, что во время поцелуя тело женщины подается назад, поэтому центр тяжести тоже сдвигается. Поднятие ноги в этот момент является естественным действием, позволяющим держать баланс тела.Большинство молодых пар хотят казаться идеальными, поэтому стараются следовать общепринятой квинтэссенции. Все знают, что этот стиль поцелуя является популярным, его неоднократно показывают в фильмах, поэтому часто воспроизводят его. Особенно если в данный момент их кто-то фотографирует. Фото идеального поцелуя обязательно будет выложено в социальную сеть, чтобы о нем узнали все друзья, а это важнее, чем сам поцелуй.Наверняка многие знают о существовании черно-белой фотографии «Поцелуй на Таймс-сквер». Она смогла войти в историю, а все пары стараются воспроизвести ее, чтобы повторить это. Многие хотят, чтобы их поцелуй в общественном месте стал таким же популярным.Зачем нужны объятияЧеловеческое тело порой быстрее реагирует на происходящее вокруг, нежели его сознание. Вегетативная нервная система человека способна считывать запахи, движения, тон голоса и многое другое, после чего решает, какая реакция у него будет на происходящее.Влиять на состояние другого человека можно на уровне тела, без каких-либо слов, одними объятиями.Объятия помогают в таких случаях:во время стрессовой ситуации;для поднятия настроения;для придания уверенности в себе;чтобы справиться с переживаниями.Объятия помогают вернуть человека к ощущениям, тогда ему становится более комфортно, поэтому он быстро восстанавливает свое нормальное состояние. Из-за этого часто можно наблюдать, как многие женщины становятся на носочки.Во время объятий вырабатывается гормон окситоцин, который придает ощущение спокойствия, защищенности и снижает тревогу. Помимо того, он повышает самооценку и значимость. Обнимая кого-то, человек приносит пользу себе и тому, кого обнимает.Многие неоднократно замечали, как во время объятий девушка становится на носочки. Этому имеется свое объяснение. Все дело в том, что многие женщины намного ниже, чем их партнер, поэтому чтобы быть с ним на одном уровне и смотреть в его глаза, девушкам приходится вставать на носочки.Площадь опоры при этом намного меньше, чем в случае, когда девушка стоит на стопе полностью. Вытянутые вперед руки создают дисбаланс, который нужно компенсировать путем отведения назад ноги, чтобы не навалиться на партнера всем телом.