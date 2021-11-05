Почему во время поцелуя и объятий женщины встают на носочки и поднимают ногу
Сегодня, 20:50
Многие неоднократно замечали, что женщины во время объятий встают на носочки, а при поцелуе поднимают ногу. Как таковых обоснованных причин этому явлению нет, но все же есть то, что побуждает их это делать.
Причины поднятия ноги при поцелуе
Психологическая
При поцелуе и во время объятий женщина может инстинктивно поднять ногу, ее тело сигнализирует о податливости и мягкости. В целом оно отражает действия мужчины.
Физическая
Этому явлению имеется еще и научное объяснение. Те, кто знаком с основами концепции центра тяжести, понимают, что во время поцелуя тело женщины подается назад, поэтому центр тяжести тоже сдвигается. Поднятие ноги в этот момент является естественным действием, позволяющим держать баланс тела.
Перфекционистская
Большинство молодых пар хотят казаться идеальными, поэтому стараются следовать общепринятой квинтэссенции. Все знают, что этот стиль поцелуя является популярным, его неоднократно показывают в фильмах, поэтому часто воспроизводят его. Особенно если в данный момент их кто-то фотографирует. Фото идеального поцелуя обязательно будет выложено в социальную сеть, чтобы о нем узнали все друзья, а это важнее, чем сам поцелуй.
Историческая
Наверняка многие знают о существовании черно-белой фотографии «Поцелуй на Таймс-сквер». Она смогла войти в историю, а все пары стараются воспроизвести ее, чтобы повторить это. Многие хотят, чтобы их поцелуй в общественном месте стал таким же популярным.
Зачем нужны объятия
Человеческое тело порой быстрее реагирует на происходящее вокруг, нежели его сознание. Вегетативная нервная система человека способна считывать запахи, движения, тон голоса и многое другое, после чего решает, какая реакция у него будет на происходящее.
Влиять на состояние другого человека можно на уровне тела, без каких-либо слов, одними объятиями.
Объятия помогают в таких случаях:
во время стрессовой ситуации;
для поднятия настроения;
для придания уверенности в себе;
чтобы справиться с переживаниями.
Объятия помогают вернуть человека к ощущениям, тогда ему становится более комфортно, поэтому он быстро восстанавливает свое нормальное состояние. Из-за этого часто можно наблюдать, как многие женщины становятся на носочки.
Во время объятий вырабатывается гормон окситоцин, который придает ощущение спокойствия, защищенности и снижает тревогу. Помимо того, он повышает самооценку и значимость. Обнимая кого-то, человек приносит пользу себе и тому, кого обнимает.
Почему девушки встают на носочки, когда обнимаются
Многие неоднократно замечали, как во время объятий девушка становится на носочки. Этому имеется свое объяснение. Все дело в том, что многие женщины намного ниже, чем их партнер, поэтому чтобы быть с ним на одном уровне и смотреть в его глаза, девушкам приходится вставать на носочки.
Площадь опоры при этом намного меньше, чем в случае, когда девушка стоит на стопе полностью. Вытянутые вперед руки создают дисбаланс, который нужно компенсировать путем отведения назад ноги, чтобы не навалиться на партнера всем телом.
По материалам: RSUTE