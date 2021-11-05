Подборка интересных фактов о фильмах ужасов

Части биографии серийного убийцы Эда Гина были положены в основу самых разных маньяков из кино и литературы.В их числе злодеи из фильмов «Психо», «Молчание ягнят», «Техасская резня бензопилой» и «Американский психопат». Таким образом этот американский преступник повлиял на популярную культуру как какой-нибудь талантливый режиссёр с хорошей фильмографией.Актёрам из фильма «Пункт назначения 3» пришлось 26 раз прокатиться на настоящих американских горках. И все ради одной сцены.Акула из фильма «Челюсти» впервые появляется на экране лишь через 1 час и 21 минуту после начала картиныДверь в фильме «Сияние» должна была быть облегчённой декорацией, но Джек Николсон слишком легко её пробивал. Актёр когда-то подрабатывал в пожарной бригаде и уж очень умело орудовал топором. В итоге в знаменитой сцене использовалась реальная деревянная дверь.Маска маньяка из «Хэллоуина» представляет собой модифицированную маску с лицом актёра Уильяма Шетнера. Шетнер известен по сериалу «Звёздный путь». Кстати, в сценарии фильма маска описывалась без каких-то специфических черт, просто «бледные, нейтральные мужские черты».Актриса Джанет Ли, сыгравшая в «Психо», и Джейми Ли Кёртис, известная по серии фильмов «Хэллоуин» — мать и дочь. Столкновение с маньяками на большом экране — их семейное амплуа.Плод дерева с огненно-красными листьями из фильма «Звонок» называется самара. В честь него и была названа девочка из колодца. Кстати, само дерево - это японский клён.Фильм «Пункт назначения» изначально задумывался как эпизод сериала «Секретные материалы». В итоге эпизод не был снят, и его сценарий превратился в фильм, который разросся в целую франшизу из 5 частей.Здание школы из фильма «Птицы» в реальной жизни - дом с привидениями. В 1960-е дом был заброшен. О его потусторонности говорят множественные свидетельства жителей города Бодега, в котором и проходили съёмки фильма Альфреда Хичкока.Представители известных брендов одежды не хотели сотрудничать с фильмом «Американский психопат». Модные дома очень не хотели, чтобы их вещи ассоциировались со сценами убийств. Поэтому команде костюмеров фильма пришлось следить за тем, чтобы во время кровавых сцен на Кристиане Бэйле не было надето ничего фирменного.«Сияние» стал первым и единственным фильмом для обеих актрис, сыгравших женщину в таинственной комнате №237.В фильме «Шоу ужасов Рокки Хоррора» актёры были искренне шокированы появлением трупа под стеклянным столом. Классический случай, когда их намеренно об этом не предупреждали. Знал об этом лишь исполнитель главной роли Тим Карри, сдёргивающий со стола непрозрачную скатерть.Два комедийных актёра Билл Мюррей и Стив Мартин пересеклись в своей карьере лишь однажды — в ужастике. Это была 5-минутная сцена в музыкально-комедийном хорроре «Магазинчик ужасов» (1968).Съёмки фильма «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» шли 8 дней. В итоге он собрал более 248 миллионов долларов. Если не учитывать маркетинг и постпродакшн, то каждый съёмочный день в итоге принёс создателям фильма и студии по 31 миллиону долларов.Подготовка знаменитого кадра из «Сияния» с лифтом и искусственной кровью заняла год, а сами съёмки — три дня. Дизайн кровавого лифта был основан на холле отеля The Ahwahnee в Йосемити, Калифорния (фото справа).Дизайн существа из фильма «Тварь из Чёрной Лагуны» был вдохновлён оскаровской статуэткой.Фильм «Инопланетянин» изначально задумывался как хоррор.