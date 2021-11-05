Подборка интересных фактов об Испании

В Испании расположено самое узкое в Европе здание: ширина его фасада всего 107 см. Дом расположен на площади Лопе де Вега в самом центре Валенсии.Улица в Алаурин-де-ла-Торре, украшенная вязаными полотнами местных рукодельницСамая большая в Европе пальмовая роща находится в испанском Эльче. Первые растения были посажены более 2 500 лет назад карфагенянами. По некоторым подсчетам, здесь растет от 200 тыс. до 300 тыс. пальмовых деревьевТрамваи в Севилье имеют быстрозарядные аккумуляторы, поэтому электросети вдоль путей не нужны. На остановках такие трамваи полностью заряжаются в течение 30 секунд, и этой зарядки хватает на 3 км.Общественные туалеты в ИспанииПешеходный переход показывает, с какой стороны приближается транспортПеред кафедральным собором Пресвятой Девы Марии в Мурсии установлена 3D-модель, которую слепые люди могут потрогать, чтобы понять, как выглядит соборЭтот магазин показывает количество калорий, потраченных вами на каждый шаг по лестнице, ведущей в негоЦелое поселение живет на краю обрыва длиной 1 км на высоте 50 м. Кастельфольит-де-ла-Рока - небольшой город в природном парке вулканической зоны Ла Гарроча в Каталонии. Здесь проживают около 1 000 человек. Он расположился на базальтовой скале, образованной двумя потоками вулканической лавы около 200 тыс. лет назад.Повсюду установлены круглосуточные аптечные торговые автоматы, которыми можно воспользоваться и в ночное времяВ Валенсии фигурки, изображенные на некоторых светофорах, одеты в национальную испанскую одеждуВ Севилье можно увидеть необычные деревья, которые напоминают предметы из игры Minecraft«В моем городе (Террасса, Испания) есть скульптура динозавра, сделанная из старых автомобилей»А внутри одного из платных туалетов Малаги можно обнаружить сувенирный магазинВ испанских супермаркетах можно купить готовый гаспачо в тетрапакахГаспачо — это традиционное испанское блюдо, которое обычно готовят в жаркое время года, потому что его принято есть охлажденным. А некоторые производители продовольственных товаров решили разливать готовый гаспачо в тетрапаки.