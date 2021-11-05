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Подборка интересных фактов об Испании

Подборка интересных фактов об Испании
В Испании расположено самое узкое в Европе здание: ширина его фасада всего 107 см. Дом расположен на площади Лопе де Вега в самом центре Валенсии.

Улица в Алаурин-де-ла-Торре, украшенная вязаными полотнами местных рукодельниц

Самая большая в Европе пальмовая роща находится в испанском Эльче. Первые растения были посажены более 2 500 лет назад карфагенянами. По некоторым подсчетам, здесь растет от 200 тыс. до 300 тыс. пальмовых деревьев

Трамваи в Севилье имеют быстрозарядные аккумуляторы, поэтому электросети вдоль путей не нужны. На остановках такие трамваи полностью заряжаются в течение 30 секунд, и этой зарядки хватает на 3 км.

Общественные туалеты в Испании

Пешеходный переход показывает, с какой стороны приближается транспорт

Перед кафедральным собором Пресвятой Девы Марии в Мурсии установлена 3D-модель, которую слепые люди могут потрогать, чтобы понять, как выглядит собор

Этот магазин показывает количество калорий, потраченных вами на каждый шаг по лестнице, ведущей в него

Целое поселение живет на краю обрыва длиной 1 км на высоте 50 м. Кастельфольит-де-ла-Рока - небольшой город в природном парке вулканической зоны Ла Гарроча в Каталонии. Здесь проживают около 1 000 человек. Он расположился на базальтовой скале, образованной двумя потоками вулканической лавы около 200 тыс. лет назад.

Повсюду установлены круглосуточные аптечные торговые автоматы, которыми можно воспользоваться и в ночное время

В Валенсии фигурки, изображенные на некоторых светофорах, одеты в национальную испанскую одежду

В Севилье можно увидеть необычные деревья, которые напоминают предметы из игры Minecraft

«В моем городе (Террасса, Испания) есть скульптура динозавра, сделанная из старых автомобилей»

А внутри одного из платных туалетов Малаги можно обнаружить сувенирный магазин

В испанских супермаркетах можно купить готовый гаспачо в тетрапаках

Гаспачо — это традиционное испанское блюдо, которое обычно готовят в жаркое время года, потому что его принято есть охлажденным. А некоторые производители продовольственных товаров решили разливать готовый гаспачо в тетрапаки.
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По материалам: Sivator

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Подборка интересных фактов об Испании
Подборка интересных фактов об Испании
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