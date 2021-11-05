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Подборка странных и диковинных вещей, которые удивили пользователей

Подборка странных и диковинных вещей, которые удивили пользователей
После Таинства Причастия нам в церкви раздали кагор и просвирку вот в таком виде. Нововведения в связи с карантинными мерами.

Сегодня пришёл клиент, у которого была вот такая VIP карта. Я не так давно работаю в Макдоналдсе, поэтому даже не знала о существовании таких карт.

Мой пёс разорвал игрушку, и вот что оказалось внутри неё. Надпись: «Игра окончена, ваш пёс победил. Теперь выбросьте эту пищалку»

Увидела в Токио автомат, в котором продаются только бананы

Нашёл в местном магазине куклу с синдромом Дауна

Заказал тайскую еду, и мне доставили её с таким столовым прибором

Купила браслет, а к нему прилагалась специальная скрепка, чтобы мне было легче его застёгивать

Специальные приспособления, которые используют для того, чтобы держать глаза и рот покойника закрытыми во время прощания с ним

Я впервые увидела мыло такой формы. Сначала решила, что это просто дизайн, но потом мне сказали, что мыло такой формы помогает сократить количество отходов, поскольку от него не остаётся обмылка.

Заказал самый большой напиток в KFC, и мне доставили его вот в таком специальном пакете

Я впервые увидел такие скамейки. Оказалось, в эти прорези умещаются колёса от велосипедов, чтобы человек мог припарковать таким образом свой велосипед и спокойно посидеть на скамейке.

Туалетный гольф, чтобы было чем себя занять.

Увидел пластыри, которые подошли бы под разный цвет кожи

В Копенгагене есть детская площадка, обустроенная как проезжая часть. Она необходима для того, чтобы дети могли освоить правила дорожного движения на практике и в безопасной обстановке.

Оказалось, на моём старом ноутбуке есть лампочка, которая освещает клавиатуру, чтобы я мог печатать в темноте

Это ароматизированные батарейки с горьким вкусом, предусмотренные специально для того, чтобы детям не хотелось класть их в рот
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По материалам: Sivator

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