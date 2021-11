Подробности о различных режимах графики в Forza Horizon 5 на приставках Xbox





Игра Forza Horizon 5 отлично выглядит на всех игровых платформах. А специалисты, которые уже протестировали проект на Xbox One, Xbox One X, Xbox Series X, Xbox Series S, отмечают, что она работает стабильно с заявленной частотой кадров на всех консолях.

Для игроков, которых интересуют технические детали каждого из графических режимов Forza Horizon 5 на разных приставках Xbox, приводим данную информацию:

В режиме графики и в режиме производительности полноценное разрешение 4K (3840 на 2160 пикселей). В режиме графики игра работает при 30 FPS, в режиме производительности при 60 FPS. В режиме графики есть поддержка трассировки лучей в гараже, Forza Vista.В режиме графики игра работает в 2560 на 1440 пикселей при 30 FPS с трассировкой лучей в Forza Vista. В режиме производительности игра предлагает 1920 на 1080 пикселей при 60 FPS.Игра работает в 1920 на 1080 пикселей при 30 FPS. На Xbox One S есть поддержка HDR, тогда как на Xbox One ее нет.Игра работает в 3840 на 2160 при 30 FPS. На Xbox One X нельзя активировать режим производительности и запустить Forza Horizon 5 в 60 FPS.

Отметим, что на приставках Xbox Series X | S в режиме производительности снижается качество теней, отражений, окклюзии окружающей среды, текстурирования и растительности.

Напомним, что также разработчики активировали Dolby Vision Gaming для Forza Horizon 5 и Forza Horizon 4.