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Pragmata

На презентации Sony PS5 компания Capcom, наряду с Resident Evil 8, анонсировала игру в абсолютно новом мире. Это научно-фантастическая игра Pragmata, которая должна выйти в 2022 году. Информация про игру остается загадочной. Действие происходит в дистопическом ближайшем будущем на Луне. В презентационном трейлере, на нью-йоркском Таймс Сквер показывается футуристический солдат в защищенном скафандре, стреляющий в воздух из некого подобия пистолета. Затем посредством специальной капсулы он просматривает запись того, что происходило на улицах: мерцающие видения людей и их домашних животных. Одно из видений, маленькая девочка, воплощается в живом виде и подходит к астронавту. Вдруг вверху из ниоткуда возникает страшный падающий спутник, а законы гравитации совершенно нарушаются. В воздухе Солдат ловит девочку и стреляет некой сеткой, чтобы поймать спутник. Затем происходит перемещение в пространстве, в результате которого солдат и девочка оказываются на Луне. С Луны видна Земля. Девочка спрашивает: «что это?», и солдат отвечает: «свобода, наша свобода».

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По материалам: gamebomb

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