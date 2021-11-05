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Правительство РФ до конца года продлило срок лотереи за вакцинацию от COVID-19

Программа поощрения граждан, прошедших вакцинацию против коронавирусной инфекции, будет продлена до конца года, сообщается на сайте правительства РФ. Благодаря двум дополнительным тиражам число победителей, которые получат по 100 тысяч рублей, увеличится до двух тысяч человек. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Розыгрыш денежных призов среди вакцинированных россиян стартовал 1 сентября и по прежним правилам должен был завершиться 1 декабря. Теперь срок продлен до 31 декабря.

Оператором лотереи выступает акционерное общество «Гознак». Мероприятие проводится на основании данных единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи.

За период проведения лотереи из списка всех участников компьютер, используя алгоритм случайной выборки, определяет победителей. Номера победивших сертификатов публикуются на официальном сайте проекта «Бонус за здоровье». Информация о призе также доступна в личном кабинете на портле госуслуг. Пользователям мобильного приложения портала приходит push-уведомление о выигрыше.

Для получения информации о выигрыше необходимо убедиться в наличии подтвержденной учетной записи на едином портале госуслуг. Победитель должен указать номер своей банковской карты «Мир» в личном кабинете не позднее трех месяцев с даты получения уведомления о призе.

После подтверждения банковских реквизитов деньги автоматически поступят на счет победителя. Выплаты призов произведут в течение шести месяцев с даты проведения розыгрыша.

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По материалам: irk

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