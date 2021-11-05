Преимущества и советы при покупке б/у авто

Собственный автомобиль — мечта многих. Не все могут позволить себе новенького “железного коня” из салона, поэтому в таких случаях б/у автомобиль будет идеальным вариантом. Купить авто бу в израиле можно перейдя по ссылке.

Многие боятся покупать подержанные машины и на это действительно есть причины. На рынке можно встретить недобросовестных продавцов. Как не стать жертвой мошенников? Во-первых, есть немало правил, которым нужно следовать при осмотре б/у машин. Во-вторых, шанс купить плохой автомобиль не высокий.





Преимущества покупки подержанного автомобиля

Почему многие покупают машины не их салона? Они привлекают своей ценой и, к тому же, такой вариант подходит для тех, кто только что получил водительские права. Езда на б/у авто поможет понять, есть ли желание водить автомобиль в дальнейшем.

Другие преимущества приобретения подержанного автомобиля:

Вы можете найти даже модели бизнес класса по приемлемой цене. Автомобиль будет хорошо работать, все детали в нем исправны, а причиной низкой стоимости будет только “возраст” средства передвижения. Обычно машины сегмента люкс продают каждые 5 лет;

Не нужно тратить времени на обкатку. Официальные дилеры требуют проехать несколько тысяч километров по заданной скорости;

Для ремонта не нужно покупать новые дорогие детали и обслуживание машины в разы дешевле;

Дополнительное оборудование, который поставил предыдущий владелец авто.

Еще одним немаловажным преимуществом будет то, что в машине б/у исправлены заводские дефекты, если такие были.

Советы при выборе машины

К выбору автомобиля нужно подходить серьезно. Вот несколько советов, которые помогут выбрать хороший автомобиль:

Сразу требуйте у продавца предоставить всю информацию об автомобиле: год выпуска, причина продажи, какие были неполадки. Также нужно узнать сколько у него собственников и просить показать ПТС;

Пробег автомобиля. После определенного пройденного километража машина больше непригодна для использования. Продавцы могут значительно снижать этот показатель. Поэтому обращайте внимание на состояние авто или сдайте его на комплексну. проверку на СТО.

Обращайте внимание на состояние салона. Есть ли внутри пятна, вмятины. Внимательно исследуйте на наличие окрашивания дефектов и тд.

Не покупайте автомобиль с неприятным запахом внутри даже по самой выгодной цене. Скорее всего, вы от него не сможете избавиться.