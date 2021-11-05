Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Преимущества и советы при покупке б/у авто

Преимущества и советы при покупке б/у авто

Собственный автомобиль — мечта многих. Не все могут позволить себе новенького “железного коня” из салона, поэтому в таких случаях б/у автомобиль будет идеальным вариантом. Купить авто бу в израиле можно перейдя по ссылке.

Многие боятся покупать подержанные машины и на это действительно есть причины. На рынке можно встретить недобросовестных продавцов. Как не стать жертвой мошенников? Во-первых, есть немало правил, которым нужно следовать при осмотре б/у машин.  Во-вторых, шанс купить плохой автомобиль не высокий. 


Преимущества покупки подержанного автомобиля

Почему многие покупают машины не их салона? Они привлекают своей ценой и, к тому же, такой вариант подходит для тех, кто только что получил водительские права. Езда на б/у авто поможет понять, есть ли желание водить автомобиль в дальнейшем.

Другие преимущества приобретения подержанного автомобиля:

  • Вы можете найти даже модели бизнес класса по приемлемой цене. Автомобиль будет хорошо работать, все детали в нем исправны, а причиной низкой стоимости будет только “возраст” средства передвижения. Обычно машины сегмента люкс продают каждые 5 лет;
  • Не нужно тратить времени на обкатку. Официальные дилеры требуют проехать несколько тысяч километров по заданной скорости;
  • Для ремонта не нужно покупать новые дорогие детали и обслуживание машины в разы дешевле;
  • Дополнительное оборудование, который поставил предыдущий владелец авто.

Еще одним немаловажным преимуществом будет  то, что в машине б/у исправлены заводские дефекты, если такие были.

Советы при выборе машины

К выбору автомобиля нужно подходить серьезно. Вот несколько советов, которые помогут выбрать хороший автомобиль:

  • Сразу требуйте у продавца предоставить всю информацию об автомобиле: год выпуска, причина продажи, какие были неполадки. Также нужно узнать сколько у него собственников и просить показать ПТС;
  • Пробег автомобиля. После определенного пройденного километража машина больше непригодна для использования. Продавцы могут значительно снижать этот показатель. Поэтому обращайте внимание на состояние авто или сдайте его на комплексну. проверку на СТО.
  • Обращайте внимание на состояние салона. Есть ли внутри пятна, вмятины. Внимательно исследуйте на наличие окрашивания дефектов и тд.

Не покупайте автомобиль с неприятным запахом внутри даже по самой выгодной цене. Скорее всего, вы от него не сможете избавиться.

# Блоги
По материалам: okuzove

Последние новости

Китай захотел видеть все детали инцидента с американской АПЛ Connecticut
Китай захотел видеть все детали инцидента с американской АПЛ
Горячие клавиши на клавиатуре при работе с Xbox
Горячие клавиши на клавиатуре при работе с Xbox
Замена масла в коробке механика Renault Logan
Замена масла в коробке механика Renault Logan
Преимущества и советы при покупке б/у авто
Преимущества и советы при покупке б/у авто
Общий обзор Chevrolet Spark
Общий обзор Chevrolet Spark
Расшифровка маркировки шин легковых и грузовых автомобилей
Расшифровка маркировки шин легковых и грузовых автомобилей
Как помыть двигатель автомобиля самостоятельно
Как помыть двигатель автомобиля самостоятельно
Услуга детейлинга авто: описание и преимущества
Услуга детейлинга авто: описание и преимущества
Ольга Шелест сообщила о важном семейном празднике
Ольга Шелест сообщила о важном семейном празднике
Юлия Барановская призналась, что испытывает к Андрею Аршавину
Юлия Барановская призналась, что испытывает к Андрею Аршавину
Ксения Собчак встретила свое 40-летие в Риме
Ксения Собчак встретила свое 40-летие в Риме
Гарик Харламов выставил жесткие условия бывшей жене для передачи ей дома
Гарик Харламов выставил жесткие условия бывшей жене для передачи ей

Топ на сегодня

Максим Галкин показал забавные игры детей
Максим Галкин показал забавные игры детей
Интересные факты на все случи жизни 02.11.2021
Интересные факты на все случи жизни 02.11.2021
Люди в Интернете прикалываются над новым iPhone 13, и вот 17 самых смешных мемов
Люди в Интернете прикалываются над новым iPhone 13, и вот 17 самых
Флешмобы, фестивали и поздравления из космоса: как Россия отметила День народного единства
Флешмобы, фестивали и поздравления из космоса: как Россия отметила
Екатерина Гордон: «Будем требовать наказания по всей строгости закона»
Екатерина Гордон: «Будем требовать наказания по всей строгости закона»

Еще по теме

Как купить подержанный автомобиль дешевле: пять нехитрых способов озвучили эксперты
Плюсы и минусы покупки автомобиля с пробегом в автосалоне
Преимущества программы Трейд Ин
8 беспроигрышных шагов как выбрать хороший автомобиль с пробегом