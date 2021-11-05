Прибыль Square от продаж биткоина в третьем квартале составила $42 млн

В третьем квартале 2021 года выручка платежной компании Square от продажи биткоина через приложение Cash App составила $1,82 млрд при валовой прибыли в $42 млн. По сравнению с прошлым годом показатели выросли на 115% и 29% соответственно.

https://twitter.com/SquareIR/status/1456355569753853964

Однако по сравнению со вторым кварталом результаты снизились. Тогда доход достиг $2,72 млрд, а валовая прибыль — $55 млн.

В компании объяснили это "относительной стабильностью цены биткоина, которая повлияла на торговую активность по сравнению с предыдущими периодами".

Общая выручка сервисов Square в июле-сентябре составила $3,84 млрд, а объем обработанных платежей достиг $45,4 млрд. Фирма получила прибыль в $1,13 млрд, что на 43% больше год к году.

В октябре 2020 года Square сообщила о покупке первой криптовалюты на сумму $50 млн, а в первом квартале 2021 года дополнительно инвестировала в цифровое золото $170 млн.

По состоянию на 30 сентября рыночная стоимость вложений компании в биткоин составила $352 млн, отчиталась фирма.

Согласно Bitcoin Treasuries, Square владеет 8027 BTC. По курсу на момент написания активы оцениваются приблизительно в $493 млн.

Напомним, в июле в компании подтвердили разработку аппаратного криптокошелька.



Глава Square Джек Дорси также анонсировал возможность создания устройства для добычи криптовалюты с открытым исходным кодом. Оно призвано сделать майнинг более децентрализованным и снизить барьеры для входа в индустрию.