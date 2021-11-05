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Прибыль Square от продаж биткоина в третьем квартале составила $42 млн

Прибыль Square от продаж биткоина в третьем квартале составила $42 млн


В третьем квартале 2021 года выручка платежной компании Square от продажи биткоина через приложение Cash App составила $1,82 млрд при валовой прибыли в $42 млн. По сравнению с прошлым годом показатели выросли на 115% и 29% соответственно.


https://twitter.com/SquareIR/status/1456355569753853964

Однако по сравнению со вторым кварталом результаты снизились. Тогда доход достиг $2,72 млрд, а валовая прибыль — $55 млн.


В компании объяснили это "относительной стабильностью цены биткоина, которая повлияла на торговую активность по сравнению с предыдущими периодами".


Общая выручка сервисов Square в июле-сентябре составила $3,84 млрд, а объем обработанных платежей достиг $45,4 млрд. Фирма получила прибыль в $1,13 млрд, что на 43% больше год к году.


В октябре 2020 года Square сообщила о покупке первой криптовалюты на сумму $50 млн, а в первом квартале 2021 года дополнительно инвестировала в цифровое золото $170 млн.


По состоянию на 30 сентября рыночная стоимость вложений компании в биткоин составила $352 млн, отчиталась фирма.


Согласно Bitcoin Treasuries, Square владеет 8027 BTC. По курсу на момент написания активы оцениваются приблизительно в $493 млн.


Напомним, в июле в компании подтвердили разработку аппаратного криптокошелька.


Глава Square Джек Дорси также анонсировал возможность создания устройства для добычи криптовалюты с открытым исходным кодом. Оно призвано сделать майнинг более децентрализованным и снизить барьеры для входа в индустрию.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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