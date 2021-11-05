Путин: расширение связей России и Монголии упрочит мир на евразийском континенте

18:13 Автор: Виктория Карташева

Источник: ТАСС

Наращивание сотрудничества России и Монголии продолжается в русле упрочения мира, безопасности и стабильности на евразийском континенте. Об этом говорится в поздравлении в поздравлении Президента Владимира Путина президенту Монголии Ухнаагийн Хурэлсуху в честь столетнего юбилея установления дипломатических отношений между двумя странами, передаёт ТАСС.

Отмечается, что поздравление было зачитано в ходе торжественного приёма.

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Российский лидер напомнил, что подписанное 5 ноября 1921 года соглашение в Москве стало первым актом международного признания современной монгольской государственности и создало условия для развития добрососедских двусторонних связей.

«Наши отцы и деды плечом к плечу сражались с агрессорами на Халхин-Голе, вместе вынесли суровые испытания Второй мировой войны. В мирные годы был накоплен уникальный опыт плодотворного взаимодействия на самых различных направлениях», — говорится в тексте поздравлении.

По словам Владимира Путина, сейчас отношения между двумя странами развиваются в духе всеобъемлющего стратегического партнерства. В частности, налажена эффективная координация усилий в решении актуальных вопросов региональной повестки дня.

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Кроме того, Президент России пожелал монгольскому коллеге крепкого здоровья и успехов, а гражданам Монголии — благополучия и процветания.

Ранее в парламенте Монголии заявили о намерении укрепить торговое сотрудничество с Россией. По словам председателя монгольского Великого государственного хурала (парламента) Гомбожавына Занданшатара, за первые девять месяцев 2021 года объём торговли между Россией и Монголией составил 1,5 миллиарда долларов.

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