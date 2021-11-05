Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Путин: расширение связей России и Монголии упрочит мир на евразийском континенте

Путин: расширение связей России и Монголии упрочит мир на евразийском континенте

Путин: расширение связей России и Монголии упрочит мир на евразийском континенте

18:13  Автор: Виктория Карташева


Источник: ТАСС



Наращивание сотрудничества России и Монголии продолжается в русле упрочения мира, безопасности и стабильности на евразийском континенте. Об этом говорится в поздравлении в поздравлении Президента Владимира Путина президенту Монголии Ухнаагийн Хурэлсуху в честь столетнего юбилея установления дипломатических отношений между двумя странами, передаёт ТАСС. 

Отмечается, что поздравление было зачитано в ходе торжественного приёма. 

В парламенте Монголии заявили о намерении укрепить торговое сотрудничество с Россией


Российский лидер напомнил, что подписанное 5 ноября 1921 года соглашение в Москве стало первым актом международного признания современной монгольской государственности и создало условия для развития добрососедских двусторонних связей. 

«Наши отцы и деды плечом к плечу сражались с агрессорами на Халхин-Голе, вместе вынесли суровые испытания Второй мировой войны. В мирные годы был накоплен уникальный опыт плодотворного взаимодействия на самых различных направлениях», — говорится в тексте поздравлении.

По словам Владимира Путина, сейчас отношения между двумя странами развиваются в духе всеобъемлющего стратегического партнерства. В частности, налажена эффективная координация усилий в решении актуальных вопросов региональной повестки дня. 

Гордеев призвал усилить межпарламентское сотрудничество России и Монголии


Кроме того, Президент России пожелал монгольскому коллеге крепкого здоровья и успехов, а гражданам Монголии — благополучия и процветания. 

Ранее в парламенте Монголии заявили о намерении укрепить торговое сотрудничество с Россией. По словам председателя монгольского Великого государственного хурала (парламента) Гомбожавына Занданшатара, за первые девять месяцев 2021 года объём торговли между Россией и Монголией составил 1,5 миллиарда долларов.



#международные отношения


529
# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Bright Memory: Infinite выходит 12 ноября, но пока только на PC
Bright Memory: Infinite выходит 12 ноября, но пока только на PC
Age of Empires IV уже доступна в подписке Game Pass
Age of Empires IV уже доступна в подписке Game Pass
Октябрь – отличный месяц для подписки Game Pass на PC
Октябрь – отличный месяц для подписки Game Pass на PC
Три игры пополняют сегодня подписку Game Pass
Три игры пополняют сегодня подписку Game Pass
Официально — Total War: Warhammer III добавят в Game Pass в день релиза
Официально — Total War: Warhammer III добавят в Game Pass в день
12 минут геймплея ожидаемого шутера Bright Memory: Infinite
12 минут геймплея ожидаемого шутера Bright Memory: Infinite
Светлана Лобода: "Чувствую себя с ним девочкой'
Светлана Лобода: "Чувствую себя с ним девочкой'
Ксения Собчак отметила 40-летие в закрытой Италии
Ксения Собчак отметила 40-летие в закрытой Италии
Почему во время поцелуя и объятий женщины встают на носочки и поднимают ногу
Почему во время поцелуя и объятий женщины встают на носочки и
Чем уникальны рыжеволосые, которых любят и боятся одновременно
Чем уникальны рыжеволосые, которых любят и боятся одновременно
Ученые нашли затонувший корабль, которому почти 2500 лет и он смог сохраниться до наших дней
Ученые нашли затонувший корабль, которому почти 2500 лет и он смог
Девушка убиралась дома, когда случайно нашла камушек и больше не будет работать, ведь теперь она миллионер
Девушка убиралась дома, когда случайно нашла камушек и больше не

Топ на сегодня

Кристина Асмус: «Тяжело и страшно, когда дети болеют»
Кристина Асмус: «Тяжело и страшно, когда дети болеют»
Максим Галкин показал забавные игры детей
Максим Галкин показал забавные игры детей
Интересные факты на все случи жизни 02.11.2021
Интересные факты на все случи жизни 02.11.2021
Люди в Интернете прикалываются над новым iPhone 13, и вот 17 самых смешных мемов
Люди в Интернете прикалываются над новым iPhone 13, и вот 17 самых
Флешмобы, фестивали и поздравления из космоса: как Россия отметила День народного единства
Флешмобы, фестивали и поздравления из космоса: как Россия отметила

Еще по теме

Госдума простила Монголии почти весь долг, оставшийся после СССР
В Монголии открылись Дни дружбы и сотрудничества с Россией
Путин на ШОС встретился с президентом Монголии
Путин оказался знатоком монгольской мудрости