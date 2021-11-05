Расшифровка маркировки шин легковых и грузовых автомобилей

Знать, что означают цифры и буквы на шинах, необходимо любому автовладельцу. Понимать расшифровку маркировки шин легковых автомобилей важно не только для защиты от недобросовестных продавцов, но и для безопасности на дорогах. Индекс скорости на шинах, таблицу максимальной нагрузки и другие параметры резины надо всегда иметь в виду.

Страна и компания-производитель

Маркировка обязательно включает название бренда и страну-производитель, потому что заводы крупных фирм расположены в нескольких государствах и зависимости от местоположения завода качество продукции может заметно отличаться.

К примеру, японские шины Bridgestone выпускаются во Франции, Италии, Таиланде, Малайзии, Финляндии и других странах.





Иногда на шинах встречается надпись «Made in…» (Сделано в…). В случае отсутствия надписи страна-производитель определяется по аббревиатуре DOT. Тут же прописаны серия, дата производства конкретного экземпляра и завод.

Например, заводы бренда Bridgestone маркируются, в зависимости от страны, следующим образом:





Модель и тип протектора

В рамках одного бренда существует несколько линеек изделий (модельных рядов). Они отличаются друг от друга:

сезонностью;

назначением;

типом и рисунком протектора;

составом используемого материала.





Внутри одного модельно ряда можно выбрать нужный профиль колеса и диаметр, принимая во внимание показатели экономии, скорости или износоустойчивости. Например, модель Energy от компании Michelin позиционируется как экологичная, т. к. экономит топливо.

Для рискованной и быстрой езды хорошо подойдут шины Michelin Primacy. Эта модель обеспечивает хорошую управляемость при маневрах и высокую скорость.

Любая модель имеет буквенную и цифровую маркировку. Она наносится сразу после обозначения производителя.

Вид протектора и его рисунок можно определить по наименованию модели. Если поверхность протектора направленная, наносится стрелка в соответствии с направлением вращения и надпись «Rotation». На ассиметричных покрышках есть надписи Outside – внешняя сторона покрышки и Inside – внутренняя. Это необходимо для правильного монтажа.





Скоростной предел автомобильных шин

Индекс скорости на шинах – это латинские буквы на боковой поверхности резины, которые указывают на предельную скорость для данной модели. В таблице показана маркировка, соответствующая скоростному пределу шин.









Таблица максимальной нагрузки

На шинах указывается и грузоподъёмность. Индекс нагрузки – это числовой параметр, который указывается перед показателем скорости.





Важно! Индекс нагрузки приведён для одного колеса автомобиля. Чтобы узнать общий максимально допустимый вес, надо умножить указанное значение на количество колёс.

Маркировка конструкции шин

По конструкции покрышки делятся на диагональные и радиальные в зависимости от пересечения корда. Современные модели преимущественно имеют диагональную структуру.





Это отражается и в маркировке на шине:

D – диагональное переплетение.

R – радиальное.

Размеры шин. Как узнать профиль резины

Габариты покрышек измеряются в дюймах, посадочный диаметр должен соответствовать колёсным дискам. Он обозначается на покрышке цифрами 15, 17, 20 и т. д. Не менее важные параметры – ширина покрышки и высота профиля. Например, в обозначении 225/40, первое значение – это ширина резины, а второе – процентное отношение высоты к ширине. Это означает, что при ширине 225 мм высота будет составлять 90 мм (40%).

Для подбора резины можно воспользоваться таблицей:





Тип резины: камерная или бескамерная

В наше время используются в основном бескамерные шины, но встречаются и камерные покрышки. Основное преимущество варианта с камерой – его относительная дешевизна.

Бескамерные шины сохраняют воздух за счёт герметичности прилегания обода к резине за счет специального эластичного слоя. Камерные конструктивно состоят из внутренней камеры и покрышки. Воздух держит внутренняя камера, выполненная из тонкой резины.

Их обозначения:

TT (Tube Type) – камерные.

TL (Tubeless) – бескамерные.

Показатели надёжности, безопасности и скорости у камерной резины хуже по сравнению с бескамерной.





В маркировке можно увидеть следующие обозначения:

TREADWEAR – индекс износостойкости. Указывает на стойкость к износу и изменяется от 100 до 500 единиц, бывает и больше. Показатель пропорционален времени износа. Чем он больше, тем дольше прослужат шины. Но, конечно это зависит от погоды, состояния дорог и манеры вождения. Temperature – показатель стойкости к нагреву при высоких скоростях. Маркируется как А, В и С, где А – лучший показатель, С – худший. MaxPressure – показатель максимально давления внутри колёс. Измеряется в барах или килопаскалях. Reinforced – усиленная резина. Усиление выполняют при помощи различных элементов, в том числе дополнительного корда. Front wheel (F) – монтаж только на переднюю ось. Rear wheel – монтаж только на заднюю ось. Часто указывают материал, из которого выполнено изделие. Например «2 POLYESTER СORD + 2 STEEL СORD». Это значит, что шина имеет 2 слоя корда из стали и 2 из полиэстера.





Маркировка американских шин

Маркировка покрышек легковых автомобилей в США отличается от принятой в Европе и на постсоветской территории. Она может выглядеть как 30×9,5 R16 LT, где:

30 – величина диаметра колеса в дюймах;

9,5 – ширина покрышки;

R – радиальная конструкция;

16 – величина внутреннего диаметра;

LT – вид транспорта (LightTruck – коммерческий транспорт).





Что означают цветные метки на колесе

Иногда на некоторых шинах видно красные, желтые и зелёные отметки. Они нужны для корректного монтажа:

Желтый треугольник либо круг обозначает место, где должен быть золотник диска.

Красным цветом обозначают самое плотное место. Эту метку устанавливают напротив отметки L на диске.

Зелёный круг – это заводская метка для первичного монтажа покрышки.

Различные цветные полоски встречаются и на рабочей поверхности резины. Но они применяются на складах, при логистике, погрузке-разгрузке и хранении шин.





Дата изготовления

При покупке резины надо обязательно знать, где на шинах указан год выпуска. При долгом хранении резина теряет свои свойства, даже если она не эксплуатируется и просто лежит на складе. Резко уменьшается эластичность, в связи с этим ухудшаются ходовые качества.

Определить дату изготовления шин можно по коду DOT. В полуовале маркировки четыре цифры обозначают неделю и год изготовления. Например цифра 1218 означает, что покрышка произведена на 12 неделе 2018 г.





Сезонность шин

На зимнюю резину наносится значок в виде снежинки. Эта резина мягкая, с протектором 8-10 мм и другим рисунком рабочей поверхности. Летние покрышки обозначены пиктограммой солнца. Они рассчитаны на высокие температуры (от +25 до +400°С), имеют специальные канальцы для отвода воды и большую площадь контакта с дорогой.

Встречаются и другие обозначения:

На всесезонных шинах стоит надпись Аllseason или Allweather. Такие шины рекомендуется использовать при температуре от -7 до +250°С. S+M – Snow and Mud, снег и грязь. Эти покрышки используются при плохих погодных условиях. Если на покрышке нарисован зонтик или капелька воды, то это так называемая дождевая резина.





Выбираем шины самостоятельно

При самостоятельном выборе шин надо обязательно руководствоваться рекомендациями производителей. Если вы разбираетесь в тонкостях маркировки, всегда можете выбрать комплект в соответствии со своими предпочтениями и не пойдёте на поводу продавцов, у которых другие цели. Из всех многочисленных предложений вы наверняка выберете оптимальный вариант по соотношению цены и качества. Расшифровка маркировки шин легковых автомобилей в этом поможет.

Полезная информация

Рассмотрим маркировку на шине в целом, где на конкретном примере указаны индекс нагрузки и скорости шин, расшифровка других обозначений.





Размер в мм (ширина шины). Профиль (в процентах от ширины). Конструкция шины (R – радиальная). Диаметр в дюймах. Индекс нагрузки. Индекс скорости. REINFORCED – усиленный каркас шины. Страна-производитель. OUTSIDE – наружная сторона , INSIDE – внутренняя сторона. M&S (M+S) – всесезонная, грязь и снег. Знак сертификации. TUBELESS – бескамерная шина. Детали конструкции шины. Michelin – компания производитель. Energy – модель шины. Давление и нагрузка.

Индексы скорости и нагрузки шин определяются по таблице.





Чем отличается расшифровка маркировки шин легковых и грузовых автомобилей

Маркировка грузовых покрышек отличается от маркировки шин легковых автомобилей. На грузовую резину наносится дополнительная информация. В частности, там указывается на каких колёсах они устанавливаются. На зимних покрышках указываются также типы дорог, где их можно использовать.

Таблица маркировки грузовой резины:

Маркировка шин и расшифровка их обозначений также важна применительно к грузовым автомобилям.

ОбозначениеРасшифровкаДля управляемых колёсДля ведущих колёсТолько на прицепыДля прочих устройствДля всех типов дорогТолько для городских трассДля скоростных магистралейДля лесных дорог

К покупке и эксплуатации шин надо подходить очень внимательно. От этого зависит и состояние вашего автомобиля, и безопасность на дороге. Маркировка резины на авто, расшифровка всех обозначений не только сохранит вам деньги, но и поможет избежать неприятностей.

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