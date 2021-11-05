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Родительская суббота 6 ноября 2021 года: что заказать в церкви, что можно и нельзя делать в этот день

Родительская суббота 6 ноября 2021 года: что заказать в церкви, что можно и нельзя делать в этот день

6 ноября 2021 года православные отмечают родительскую субботу. Что это за торжество, что можно и нельзя делать в этот день, для вас узнавали журналисты издания РСУТЕ.

Что такое родительская суббота и зачем она нужна




Вселенская родительская суббота – звучит достаточно интересно, но не совсем понятно для некоторых людей. Однако это торжество является одним из главных в церковном календаре. Хотя умерших в церквях поминают каждую субботу.
Но существуют среди обычных и родительские субботы. В это время молятся за умерших близких, это наш долг перед ушедшими близкими. Но молиться в эту и другие субботы можно и нужно не только за усопших близких и родных, но и за тех, кто погиб на войне, от голода, в море, в горах или при пожаре, а также за бедных и нуждающихся в помощи.
«Если бы все православные христиане стали молиться исключительно только о своих сродниках и друзьях, какая была бы им благодать?.. При таком порядке, когда каждый молился бы только о своих, молитва о любимых сродниках наших и друзьях и о нас самих продолжилась бы лишь в течение нескольких лет или десятилетий после кончины, только до тех пор, пока живы и не позабыли еще усопших знавшие и любившие их, — а дальше некому уже было бы поминать их», — об этом писал Епископ Афанасий. Именно для таких молитв и существуют обычные молитвенные субботы.

Нуждаются ли умершие в наших молитвах?
«Отшедшие в мир иной живы, и общение у нас с ними не пресекается. Как о живых молимся мы, не различая, идет ли кто путем праведным или другим; так молимся и об отшедших, не доискиваясь, причислены ли они к праведным или к грешным. Это долг любви братской. Пока последним судом не разделены верующие, все они, и живые, и умершие, единую Церковь составляют. И все мы взаимно друг к другу должны относиться, как члены одного тела, и живые, и умершие, не разгораживаясь пополам умиранием», — писал Феофан Затворник.

Душа не умирает вместе с телом, а продолжает жить на небе, поэтому и молитвы ей просто необходимы, она нуждается в них.

Что можно делать во время Вселенской родительской субботы



В день родительской субботы все православные стараются присутствовать на службе, чтобы не только поставить свечку за упокоение души, но исповедаться и помолиться. После панихиды можно сходить на кладбище, если это позволяет погода, а если она плохая, то ничего страшного, самое главное – молитвы. Дома нужно приготовить еду и пригласить близких и друзей, кто был знаком с умершим, чтобы помянуть его. В середине стола нужно поставить горящую свечку. А перед началом поминальной трапезы нужно еще раз прочитать молитву за упокой души.

Что нельзя делать в родительскую субботу



Нельзя плохо говорить или ругать умерших, а то они могут разозлиться на того, кто этого не будет придерживаться. К тому же лучше всего в этот день забыть о всех ссорах и разногласиях, потому что в родительскую субботу все близкие, наоборот, должны примириться и сблизиться.
# Общество
По материалам: RSUTE

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