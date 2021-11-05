Россия – это когда вместе теплее. Лучшие видео, выпущенные специально ко Дню народного единства

Вадим Карасев

4 ноября в России отмечают День народного единства – один из главных государственных праздников, приуроченный к изгнанию польско-литовских оккупантов из Московского Кремля осенью 1612 года. В этом году праздник совпал с волной пандемии новой коронавирусной инфекции, но многочисленные активисты, организации и коллективы доказали, что им это не помеха – они перенесли свою активность в онлайн и записали множество роликов к этому дню. Ruposters собрал лучшие из них в одной подборке.

Знаменитой песне "Надежда" Александры Пахмутовой и Николая Добронравова в этом году исполняется 50 лет. К сегодняшнему празднику её исполнили хоровые коллективы из многих регионов России, а затем всё это было сведено в единый клип.

Настоящим хитом в сети стал красочный мотивационный ролик, созданный специально ко Дню народного единства и подчёркивающий, насколько талантливые люди населяют нашу страну.

Россия – это мы. С праздником всех pic.twitter.com/2woMvbdZVo

— Ты просто космос (@TAMKOCMOC) November 4, 2021

Свой клип к празднику выпустила и команда "Молодежки ОНФ" вместе с Денисом Майдановым. Клип разместил депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по молодежной политике Игорь Кастюкевич.

Ролики публиковали даже дети, причём не только из России! Специально ко Дню народного единства школьник из Белоруссии Андрей Солтанов вместе с активистами "Российского движения школьников" воссоздал во вселенной Minecraft павильон ВДНХ. Работа заняла около трёх дней, а её цель, по словам создателей – объединить детей из дружественных стран.

А что вы знаете о кулинарных традициях народов России? Слышали ли вы когда-нибудь про чукотское мороженое или знаете, где в нашей стране пьют чай с солью? Авторы следующего видео собрали самые необычные блюда, которые тем не менее имеют полное право считаться российскими национальными.

Короткий, но впечатляющий ролик выпустили те, кем мы привыкли гордиться (и заслуженно!) – наши спасатели. МЧС России напомнило, что сегодняшний праздник – это не просто об абстрактном единстве, но и о единстве духа, силы и поколений.

Некоторые ролики даже не пришлось специально монтировать – сами по себе запечатлённые на них события оказались потрясающе красивыми. К таким можно причислить шоу дронов, устроенное в Нижнем Новгороде.

Подборку завершает трогательный ролик, напоминающий о главной нашей ценности: отношении друг к другу и готовность приходить на помощь, выручать, бескорыстно помогать.