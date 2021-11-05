Сколько звёзд можно увидеть в Московском планетарии

00:47 Автор: Дмитрий Литвинов

Первый в СССР и тринадцатый по счёту в мире Московский планетарий открылся 5 ноября 1929 года лекцией с демонстрацией искусственного звёздного неба.

В первый год работы планетария небольшим коллективом лекторов-изобретателей был создан прибор Восходящее Солнце, который работал вплоть до 1994 года.

С началом войны в Московском планетарии проходили специальные лекции военного цикла для разведчиков и военных лётчиков, а в 60-х годах в звёздном зале шла подготовка первых космонавтов по астронавигации.

Планетарий был впервые реконструирован в 1977 году. А в 1990 году в так называемой народной обсерватории разместили самый большой телескоп в Москве, доступный для массовых наблюдений.

В 1994 году здание планетария признали аварийным и закрыли на реконструкцию, которая началась лишь в 2002 году. Для посетителей учреждение открылось 12 июня 2011 года, и с тех пор не прекращало работу.





На самом нижнем, подземном, уровне современного здания на Садовой-Кудринской улице находятся малый звёздный зал, 4D-кинотеатр и интерактивный музей.

Выше, на первом уровне, располагается экспозиция музея «Лунариум» — зал, посвящённый истории постижения космоса, а также зал музея Урании, в котором рассказывают историю Московского планетария.

На втором уровне — большая и малая обсерватории и астрономическая площадка «Парк неба». А непосредственно под куполом находится большой звёздный зал, проектор которого позволяет увидеть свыше девяти тысяч небесных тел и их перемещения по небу с течением времени.

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