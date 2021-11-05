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СМИ: Canaan обвинил разработчика чипов в нарушении патентных прав

СМИ: Canaan обвинил разработчика чипов в нарушении патентных прав


Китайский производитель майнингового оборудования Canaan Creative подал иск против технологической компании HighSharp за нарушение патентных прав. Об этом сообщает China Business News со ссылкой на судебные документы.


Согласно изданию, ответчиками выступают Shenzhen HighSharp и Sichuan Yinbimei. Они, как утверждает истец, «производили и продавали чипы, а также оборудование для майнинга биткоина» предположительно основанные на технологиях, запатентованных Canaan.


Производитель потребовал прекратить производство и возместить ущерб в размере 90 млн юаней (~$14 млн). Представитель HighSharp заявил изданию, что ничего не знает о претензиях.


В сентябре 2021 года HighSharp договорилась о сотрудничестве с котирующейся на Nasdaq фирмой AGM Group Holdings. Летом последняя объявила, что переключается с разработки ПО для финтеха на производство ASIC-майнеров.


В ноябре AGM Group сообщила о заказе Code Chain New Continent Limited на поставку 10 000 устройств для добычи криптовалюты на сумму $65 млн.


Ранее логистическая фирма Sino-Global Shipping America заявила о планах выпуска нового устройства для добычи биткоина в рамках партнерства с Highsharp, которая стала эксклюзивным поставщиком специализированных чипов для совместного предприятия.


Напомним, в апреле 2021 года инвесторы подали коллективный иск против Canaan, обвинив компанию в нарушении законодательства США о ценных бумагах.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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