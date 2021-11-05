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СМИ: ЦБ Испании заинтересовался планами банков касательно криптовалют

СМИ: ЦБ Испании заинтересовался планами банков касательно криптовалют


Банк Испании запросил у ведущих финансовых учреждений страны информацию о планах, связанных с криптовалютами, в ближайшие три года. Об этом пишет El Pais со ссылкой на источники.


По их словам, цель такого опроса — узнать «об эволюции бизнес-модели организаций и о том, какое влияние на нее может оказать текущий процесс цифровизации и финансовых инноваций».


Регулятор поинтересовался наличием у банков деловых отношений с поставщиками криптовалютных услуг и степенью участия в «каких-либо финансовых технологиях, связанных с цифровыми активами», указало издание. Учреждениям также необходимо ответить, есть ли у них планы по выпуску токенов или предоставлению услуг по торговле и хранению криптовалют.


Ранее стало известно, что Национальная комиссия по рынку ценных бумаг Испании (CNMV) и центробанк наряду с ЕЦБ получат полномочия по регулированию рынка цифровых активов в стране.


Напомним, в августе CNMV предупредила 12 компаний о недопустимости работы без регистрации. В список вошли криптовалютные биржи Huobi и Bybit.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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