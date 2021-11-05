Сообщество Free TON создаст публичный некоммерческий фонд и сожжет 3 млрд TON Crystal

Управляющий совет Free TON (Governance) одобрил предложение о продолжении сотрудничества с FreeTON DeFi Alliance — объединением разработчиков, которые развивают сферу децентрализованных финансов на блокчейне Free TON.

Предложения альянса выходят за пределы профильного направления и включают стратегию дальнейшего развития всего проекта Free TON. Как рассказал Владимир Масляков, технической директор входящей в управляющий совет Free TON компании Minergate, предложенная программа — коллективная работа, ставшая результатом обсуждения, которое длилось внутри Governance и сообщества Free TON около двух месяцев.

Уменьшение эмиссии TON Crystal

Общая эмиссия TON Crystal составляет 5,04 млрд монет, которые при запуске сети Free TON были распределены между тремя специальными giver-кошельками, предназначенными для выплат валидаторам, разработчикам, а также победителям конкурсов и партнерам. Сейчас в доступном обороте находится примерно 735 млн «кристаллов».

«Система giver-кошельков с нераспределенными монетами TON Crystal несет масштабный риск для долгосрочной капитализации проекта», — уверены во FreeTON DeFi Alliance.

Там предложили уменьшить общее предложение монет и сжечь сразу 3 млрд «кристаллов», которые остаются на giver-кошельках — то есть более чем вдвое уменьшить общую эмиссию TON Crystal.

Масляков пояснил, что сжигание монет, скорее всего, пройдет в несколько этапов, «чтобы не оказывать большего давления на рынок и цену и не создавать искусственного дефицита в период активного роста сети».

Листинг TON Crystal

Чтобы сделать TON Crystal доступным для широкой аудитории, но в то же время обеспечить его ликвидность и «справедливую» рыночную цены, необходимо добиться листинга монеты на ведущих централизованных и децентрализованных криптовалютных биржах, отметили авторы предложения.

Однако листинг — сложная процедура, которая в некоторых случаях является платной. Кроме того, нужно осуществлять техническую поддержку интеграций для внешних ресурсов.

FreeTON DeFi Alliance предложил создать и реализовать стратегию листингов TON Crystal, оценив расходы на решение этой задачи в 250 млн «кристаллов».

Развитие бизнеса

https://forklog.com/sp/freeton/

«Полностью децентрализованный подход принес нам некоторые результаты и около 30 партнерств», — отметили во FreeTON DeFi Alliance.

Там подчеркнули, что на этом направлении сохраняются различные проблемы, в том числе отсутствие необходимых навыков и ответственных членов комьюнити, непонимание целей проекта, неспособность эффективно сопровождать партнерства и другие.

Для улучшения ситуации FreeTON DeFi Alliance предложил реализовать программу из пяти пунктов:

Привлечь к работе с партнерами необходимое число экспертов из числа сообщества Free TON.Внедрить процедуры, которые позволят «фильтровать» предложения о партнерствах, поступающие во Free TON, и назначать компетентных представителей проекта для помощи и консультаций.Проводить регулярный ретроспективный анализ партнерств.Вести актуальный список партнеров, распределив их по отраслям и назначив эксперта для каждой группы.Создать мотивационную систему для членов комьюнити Free TON, которые участвуют в бизнес-развитии проекта.

По словам Маслякова, в сообществе должна появиться экспертная команда по привлечению и сопровождению партнеров, которая будет работать по модели традиционного фонда венчурного капитала:

«С той лишь разницей, что бенефициарами это истории будут являться вся сеть и стейкхолдеры».

Привлечение разработчиков

Сейчас техническую инфраструктуру Free TON развивают через конкурсы, однако это «не может удовлетворить все потребности в разработке», утверждают во FreeTON DeFi Alliance.

Представители альянса предложили провести эксперименты с новыми системами поощрения по типу грантов, которые другие криптопроекты используют для привлечения разработчиков. Новые методы должны быть совместимы с «идеологией Free TON».

Там отметили, что предлагают сохранить систему конкурсов для развития инфраструктуры на Free TON с открытым кодом для команд, уже имеющих подобный опыт.

Поддержка новых DeFi-проектов

Главный барьер для новых DeFi-проектов — недостаток доверия и, как следствие, ликвидности, говорится в предложении:

«Никто не хочет быть первым, и мы очень хорошо понимаем эту проблему».

FreeTON DeFi Alliance планирует создать отдельный фонд для помощи в запуске проектов сферы децентрализованных финансов. Размер фонда составит 50 млн TON Crystal.

Альянс выделит 280 млн «кристаллов» на продолжение программы по поддержке ликвидности новых DeFi-проектов на блокчейне Free TON.

Создание публичного фонда

В экосистеме Free TON должна появиться публичная и некоммерческая структура, служащая «точкой входа» для внешнего мира, пишут авторы предложения. Такая структура может объединить энтузиастов с необходимыми навыками, которые займутся брендингом, образовательными программами, маркетингом, системой ончейн-управления и другими вопросами.

Новая организация с самого начала должна быть децентрализованной автономной организацией (ДАО), а в первоначальный состав фонда следует включить представителей управляющего совета Free TON, убеждены во FreeTON DeFi Alliance. На работу фонда там рекомендовали выделить 50 млн TON Crystal.

Предложение о создании публичного некоммерческого фонда, наряду с обновленным подходом к работе с партнерами, члены Governance Free TON поддержали «практически единогласно», отметил Масляков. Он добавил, что централизованный фонд не помешает децентрализованной структуре Free TON, поскольку выбирать состав фонда и оценивать его работу будет управляющий совет сети.

На продолжение собственной работы FreeTON DeFi Alliance запросил 250 млн «кристаллов», из них 80 млн выплатят сразу, оставшиеся 170 млн монет — ​разделят на равные ежемесячные платежи в течение следующих двух лет.

Напомним, Free TON DeFi Alliance совместно с фондом GDA Capital запустил конкурс стартапов.

Ранее на децентрализованной бирже TON Swap, работающей на блокчейне Free TON, стартовала программа по поддержке фарминга доходности.



