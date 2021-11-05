США констатировали "прискорбное" отставание от России по количеству ледоколов

Вадим Карасев

США серьезно отстают от России и Китая по величине ледокольного флота, заявил министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас в ходе своего выступления на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института.

"Не уделяется достаточного внимания стратегии в Арктике и тому, насколько критически важен этот регион мира, который приобретает все большее значение. Мы с нашим флотом [ледоколов] прискорбно далеко позади", - сказал чиновник, которого цитирует ТАСС.



Он уточнил, что США располагают лишь двумя "старыми" ледоколами, тогда как Россия и Китая — несколькими десятками судов этого типа. "Нас опережают и превосходят в ресурсах в плане наших возможностей в Арктике", - отметил Майоркас и добавил, что США планируют увеличить ледокольный флот и уже работают в этом направлении.

Ранее на эту проблему обращали внимание журналисты авторитетного издания National Interest, писавшие об "ужасном" состоянии американских ледоколов по сравнению с российскими судами.