США констатировали "прискорбное" отставание от России по количеству ледоколов
США серьезно отстают от России и Китая по величине ледокольного флота, заявил министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас в ходе своего выступления на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института.
Он уточнил, что США располагают лишь двумя "старыми" ледоколами, тогда как Россия и Китая — несколькими десятками судов этого типа. "Нас опережают и превосходят в ресурсах в плане наших возможностей в Арктике", - отметил Майоркас и добавил, что США планируют увеличить ледокольный флот и уже работают в этом направлении.
Ранее на эту проблему обращали внимание журналисты авторитетного издания National Interest, писавшие об "ужасном" состоянии американских ледоколов по сравнению с российскими судами.