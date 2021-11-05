Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

США констатировали "прискорбное" отставание от России по количеству ледоколов

США констатировали "прискорбное" отставание от России по количеству ледоколов

США серьезно отстают от России и Китая по величине ледокольного флота, заявил министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас в ходе своего выступления на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института.

"Не уделяется достаточного внимания стратегии в Арктике и тому, насколько критически важен этот регион мира, который приобретает все большее значение. Мы с нашим флотом [ледоколов] прискорбно далеко позади", - сказал чиновник, которого цитирует ТАСС.

Он уточнил, что США располагают лишь двумя "старыми" ледоколами, тогда как Россия и Китая — несколькими десятками судов этого типа. "Нас опережают и превосходят в ресурсах в плане наших возможностей в Арктике", - отметил Майоркас и добавил, что США планируют увеличить ледокольный флот и уже работают в этом направлении.

Ранее на эту проблему обращали внимание журналисты авторитетного издания National Interest, писавшие об "ужасном" состоянии американских ледоколов по сравнению с российскими судами.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Новый мэр Нью-Йорка получит три зарплаты в биткоине
Новый мэр Нью-Йорка получит три зарплаты в биткоине
СМИ: Canaan обвинил разработчика чипов в нарушении патентных прав
СМИ: Canaan обвинил разработчика чипов в нарушении патентных прав
CoinShares отчиталась о росте прибыли на фоне восстановления рынка
CoinShares отчиталась о росте прибыли на фоне восстановления рынка
Binance запустила фан-токены футбольного клуба «Порту»
Binance запустила фан-токены футбольного клуба «Порту»
Власти Южной Кореи исключили регулирование NFT как криптовалют
Власти Южной Кореи исключили регулирование NFT как криптовалют
Alphabet основала новую компанию для поиска лекарств с помощью ИИ
Alphabet основала новую компанию для поиска лекарств с помощью ИИ
Екатерина Гордон: «Будем требовать наказания по всей строгости закона»
Екатерина Гордон: «Будем требовать наказания по всей строгости закона»
Женский гороскоп на неделю с 8 по 14 ноября 2021 года
Женский гороскоп на неделю с 8 по 14 ноября 2021 года
США констатировали "прискорбное" отставание от России по количеству ледоколов
США констатировали "прискорбное" отставание от России по
В Братске пойдет под суд предполагаемый виновник ДТП, в котором погибла женщина
В Братске пойдет под суд предполагаемый виновник ДТП, в котором
В Тулуне суд отправил в колонию троих мужчин, до смерти избивших знакомого
В Тулуне суд отправил в колонию троих мужчин, до смерти избивших
Кристина Асмус едва не сошла с ума из-за болезни дочери
Кристина Асмус едва не сошла с ума из-за болезни дочери

Топ на сегодня

Ольга Орлова: "Была готова остаться одна'
Ольга Орлова: "Была готова остаться одна'
Экс-супруга Смирнитского была найдена мертвой
Экс-супруга Смирнитского была найдена мертвой
Кристина Асмус: «Тяжело и страшно, когда дети болеют»
Кристина Асмус: «Тяжело и страшно, когда дети болеют»
Органы опеки проверили дома Гагариной и Исхакова после иска фотографа
Органы опеки проверили дома Гагариной и Исхакова после иска фотографа
Максим Галкин показал забавные игры детей
Максим Галкин показал забавные игры детей

Еще по теме

В НАТО испугались военной активности России в Арктике
Трамп потребовал построить ледоколы для США
В США потребовали новые ледоколы для конкуренции с Россией в Арктике
Госдеп признал большое отставание США от России в Арктике