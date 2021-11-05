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Стоит ли опасаться магнитных бурь 5 и 6 ноября 2021 года метеозависимым людям

Стоит ли опасаться магнитных бурь 5 и 6 ноября 2021 года метеозависимым людям

Прошло несколько дней с момента, когда на Солнце были зафиксированы вспышки, вызвавшие сильнейшие магнитные бури за последние несколько лет. Пик этого явления пришелся на конец октября, но сегодня и завтра, 5 и 6 ноября 2021 года, в магнитном поле Земли пока еще наблюдается нестабильность.

Что такое магнитная буря




Вокруг нашей планеты существует магнитное поле, защищающее ее от радиации и других вредных излучений. В спокойном состоянии его давление равно давлению солнечного ветра — так называется поток ионизированных частиц, постоянно исходящий от Солнца в открытый космос.
В случае каких-то аномальных процессов, происходящих на Солнце, сила и скорость этого потока может увеличиваться и вызвать изменения в магнитном поле Земли. В частности, к таким процессам относятся вспышки на Солнце, которые случаются с разной периодичностью и способствуют возникновению так называемых магнитных бурь.
Их сила может быть разной, в зависимости от силы вспышек на поверхности Солнца. Они классифицируются по пяти уровням – от самого низкого G1 до максимально высокого G5. Магнитные бури высокого уровня могут негативно влиять на состояние людей, вызывая у них головную боль, повышение давления, обострение хронических заболеваний. Люди, которые подвержены такому воздействию, считаются метеозависимыми.

Какие магнитные бури ожидаются 5 и 6 ноября 2021 года



Сильная магнитная буря уровня 3G была зафиксирована 31 октября 2021 года, она вызвала резкие колебания в магнитном поле Земли и привела к ухудшению состояния многих метеозависимых людей.
В первых числах ноября ее сила пошла на спад, но сейчас синоптики предупреждают о том, что слабый поток ионизированных частиц нагоняет более сильное выброшенное Солнцем облако, которое назвали «каннибалом». Его влияние начнется в ночь с 4 на 5 ноября и будет продолжаться до 6 ноября волнообразными сеансами средней интенсивности.
Однако медики предупреждают, что метеозависимым людям нужно быть осторожными в эти дни и внимательно следить за состоянием своего здоровья.
Также ученые предупреждают, что это не последняя магнитная буря в ноябре, следующая активность Солнца с возможными сильными вспышками ожидается 14 ноября 2021 года.
# Общество
По материалам: RSUTE

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