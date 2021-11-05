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Студия 343 Industries рассказала детали о боевом пропуске в Halo Infinite

Студия 343 Industries рассказала детали о боевом пропуске в Halo Infinite


Релиз Halo Infinite состоится примерно через месяц, и поклонники соревновательных шутеров ждут многопользовательскую составляющую игры.

Мультиплеер Halo Infinite будет бесплатным, но получит боевые пропуски, как это сейчас реализовано во многих играх. Разработчики из 343 Industries рассказали порталу IGN некоторые детали о том, как будет устроена система с боевым пропуском в Halo Infinite. Приведем моменты из их рассказал:



Боевой пропуск не истекает сезонно. После запуска нового сезона, контент по прошлому боевому пропуску все еще можно будет разблокировать. Разработчики отмечают, что не хотят, чтобы игроки спешили «из-за истекающего боевого пропуска, за который они заплатили».



Будет только один активный боевой пропуск, за игрок набирает очки опыта. Но есть возможность переключаться между боевыми пропусками по своему желанию.



Награды за события отделены от боевого пропуска.



Боевой пропуск из тестовой версии игры не отражает того, что будет в финале.



Примерно в каждой четверти боевого пропуска будет легендарная косметика.

Напомним, что релиз Halo Infinite состоится 8 декабря 2021 года на Xbox и PC.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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