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Суд приговорил иркутянина к полутора годам колонии за пьяное вождение

В августе прошлого года сотрудники ДПС ГИБДД Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» остановили автомобиль. Водитель имел явные признаки опьянения и отказался от прохождения освидетельствования, пишет пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Госавтоинспекторы выяснили, что водительского удостоверения задержанный не имеет, и за последние два месяца попадался в пьяном виде за рулем еще дважды. По одному из фактов суд назначил ему наказание в виде штрафа, который не был оплачен.

В связи с этим дознаватели отдела полиции № 4 городского управления МВД возбудили в отношении злостного нарушителя уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статей 264.1 УК РФ - управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

Спустя несколько месяцев материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным актом передали в суд. Учитывая, что подсудимый, освободившись из мест лишения свободы, не встал на путь исправления, судья назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев.

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По материалам: irk

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