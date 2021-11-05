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Светлана Лобода: "Чувствую себя с ним девочкой'

Светлана Лобода: "Чувствую себя с ним девочкой'
Популярная певица рассказала о своем избранникеСветлана Лобода известна тем, что тщательно скрывает свою личную жизнь. Никто не знает, кто ее спутник, хотя всем известно, что она явно не одна. К слову, вот вам отличный пример для всех звезд, которые вздыхают и жалуются, что у них не получается хранить в секрете личные тайны. Как видим, кто реально хочет что-то утаить, у того это прекрасно получается.Лишь время от времени Светлана буквально по крупицам дает информацию о своем избраннике. Вот и намедни она решила неожиданно поделиться, кто он и за что она его ценит. Понятно, что никаких имен раскрыто не было, но стало понятно, почему певица выбрала именно этого человека.Так, Светлана рассказала, что ее спутник — пример настоящего мужчины. «Он старше меня и очень мудрый, понимающий. Он может меня укутать. Я чувствую себя с ним девочкой».Тем не менее, по словам певицы, у них с возлюбленным иногда происходят ссоры. Но Светлана пытаетсяработать над отношениями. И сглаживать любые конфликты. "У нас у обоих непростые характеры. Мы оба сильные и властные люди. Мне приходится давать заднюю'.
# Шоу-бизнес
По материалам: womanhit

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