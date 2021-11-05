The Callisto Protocol

The Callisto Protocol – хоррор-выживание от 3-го лица, который выйдет в 2022 году. Игра разрабатывается в южнокорейской компании Striking Distance Studios, основанной Гленом Шофилдом, который ранее стал одним из создателей серии Dead Space. Игра происходит в той же повествовательной вселенной, что PlayerUnknown's Battlegrounds, хотя через несколько столетий в будущем.

Геймплей

The Callisto Protocol разворачивается во вселенной PlayerUnknown's Battlegrounds, но в далеком будущем. Действие происходит в 2320 году в тюремной колонии «Черное железо», расположенной на луне Юпитера Каллисто. Колонией руководит компания «Объединенный Юпитер». Игрок управляет заключенным колонии, оказывающимся посреди инопланетного вторжения, которое построил надзиратель тюрьмы.

Разработка

Истоки The Callisto Protocol начинаются с формированием Striking Distance как студии внутри PUBG Corporation в июне 2019 года. Руководителем студии стал Глен Шофилд, ранее бывший одним из создателей серии Dead Space в Visceral Games. Студию создали для расширения вселенной PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) путем создания повествовательной игры. Шофилд сказал, что когда встретился с PUBG Corporation и узнал об их цели расширения нарратива PUBG, он уже имел концепцию The Callisto Protocol в уме. Затем он стал сотрудничать с компанией для реализации своей идеи во вселенной. Шофилд хотел до некоторой степени укоренить игру в реальности, поэтому выбрал сеттингом локацию Каллисто, потенциально подходящую для человеческой колонизации. Были теории, что под поверхностью луны есть подводный водяной океан, в чем Шофилд увидел возможность связи с игрой.

Среди других, работающих над игрой, Стив Папуцис, который был одним из разработчиков серии Dead Space и возглавил серию после ухода Шофилда из Visceral; Скотт Уитни, дизайнер серии Dead Space; Кристофер Стоун, анимационный директор бывшей серии. Из 150 сотрудников Striking Distance, работающих над The Castillo Protocol, согласно Шофилду, 25-30 раньше работали в Visceral Games и Sledgehammer Games. Несколько журналистов прокомментировали тематические и геймплейные сходства с серией Dead Space. Так, в игре оказался такой же тип диегетического интерфейса, как в Dead Space: голографический индикатор на шее заключенного, передающий его статус здоровья и другие атрибуты. Шофилд сказал, что сравнения с Dead Space отражают его стиль игры, и, хотя он задумал создание чего-то другого, аллюзии и вдохновения из Dead Space естественным образом следуют из его творческого подхода.

The Callisto Protocol делается под новые домашние игровые консоли, PlayStation 5 и Xbox Series X и Series S, помимо прочих платформ. Шофилд выразил намерение «реально попробовать сделать самую страшную игру на платформах следующего поколения», так же как Dead Space рассматривали в этом качестве для PlayStation 3 и Xbox 360. Он заявил, что игра воспользуется преимуществом новых техник освещения и системами 3D-аудио новых консолей, а также тактильного отклика контроллера PlayStation 5's DualSense. Так игра создаст более глубокое погружение в свой процесс. Krafton и Striking Distance сотрудничают с Skybound Entertainment, так как Skybound видит потенциал для дополнительных мультимедийных возможностей помимо видеоигры, ввиду концепции.