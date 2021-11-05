The Elder Scrolls VI / The Elder Scrolls 6

The Elder Scrolls VI – новая игра в серии Elder Scrolls. На E3 2018 ее анонсировали как следующий крупный проект, который Bethesda Game Studios выпустит после Starfield.

Разработка

На E3 2016 Тодд Говард, директор и исполнительный продюсер Bethesda, сказал в интервью Джеффу Кисли: «Да, конечно, мы делаем Elder Scrolls 6. Эту вещь мы любим. Но она – я должен соблюдать осторожность в своих высказываниях – еще очень далека от выхода. Это та вещь, которая требует массу времени». В том же интервью на E3 2016 Говард комментировал: «В действительности, у нас два больших других проекта, которыми мы занимаемся, и они больше, чем что-либо, что мы делали доселе. Люди, вероятно, услышат про эти проекты еще раньше, чем про Elder Scrolls VI».

9 августа 2016 года вице-президент Bethesda Пит Хайнс заявил, что Elder Scrolls VI «не находится в разработке», а 18 октября 2016 года прояснил, что «никто не работает над игрой».

На E3 2017 Пит Хайнс сообщил в интервью, что Elder Scrolls VI «в отдаленном будущем». Он продолжил: «Повторюсь, у компании есть, как минимум, две больших игры, работа над которыми пройдет до работы над Elder Scrolls VI. Мы говорим совершенно прямо, TES VI не в разработке».

На E3 2018 Тодд Говард в интервью сказал, что Elder Scrolls VI на стадии «предварительного производства», что пока нет играбельного варианта. Также он отметил, что технологии, необходимые для игры, «приближаются».

14 июня 2018 года в интервью с Rooster Teeth Пит Хайнс сказал, что действие игры будет происходить в Тамриэле. Позже в интервью он сказал, что игра выйдет «позже, чем в конце концов», относительно Starfield, которая выйдет «в конце концов».

28 июня 2018 года Тодд Говард в интервью с GameLab сказал, что локация для Elder Scrolls VI «определена давным-давно». Отвечая на вопрос о том, можно ли увидеть локацию игры в тизерном трейлере из E3, Говард заявил: «Безусловно, да… вы можете увидеть некоторые вещи; первым делом мы занимается миром, поэтому давно знаем, где он расположен».