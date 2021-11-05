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Тофаларский заказник ищет инспекторов и волонтеров

Тофаларский заказник ищет инспекторов и волонтеров

Необычное объявление о приеме на работу подготовил руководитель Тофаларского заказника Владимир Богатырь. Он решил рассказать соискателям не столько о традиционных пунктах, которые обычно указывают в вакансиях, но и обозначить одно из главных требований к потенциальным сотрудникам и показать им условия, в которых придется работать, пишет пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».

Тофаларский заказник ищет инспекторов и волонтеров, готовых служить природе в самых живописных уголках Восточной Сибири. Видеовакансия опубликована на YouTube-канале «Заповедного Прибайкалья».

На особо охраняемой природной территории федерального значения Тофаларский заказник были организованы съемки, которые провел волонтер Степан Кравченко. Процесс съемок во всех задуманных точках и погодных условиях вместе с монтажом занял несколько недель.

На видео - Медвежье озеро, кордон «Стрелка Агулов», Агульское озеро, горы, кристально чистые реки. От соискателей ждут безусловной любви к живой природе и готовности служить ей.

Владимир Богатырь:
—Очень хочется верить, что еще остались удивительные личности, идеалисты с опытом жизни в таежных условиях. Я ищу людей, которые имеют личные отношения с дикой живой природой и готовы посвятить жизнь ее жизни. Нужны люди, для которых благородный смысл их работы важнее всего.

По вопросам трудоустройства соискателям предлагают позвонить по номеру телефона +79148734968 или написать по электронной почте [email protected]

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По материалам: irk

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