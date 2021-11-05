Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

«Только джакузи не хватает»: туристические автобусы с особым комфортом, сделанные в СССР

«Только джакузи не хватает»: туристические автобусы с особым комфортом, сделанные в СССР
Был в Советском Союзе такой Львовский автобусный завод, который просуществовал до 2014 года. Однако, сегодня речь пойдет не о некогда знаменитом на всю страну предприятии, а о нескольких весьма интересных образцах автобусов, который данный завод выпускал во второй половине прошлого века. Все чаще в обывательском сознании слова СССР и «комфорт» не соотносятся. Однако продукция ЛАЗ является наглядной иллюстрацией того, что такая точка зрения далеко не всегда справедлива.


Вопрос о том, почему ни один из автобусов семейства «Украина» так и не пошел в серийное производство, остается открытым. Однако, сам факт появления подобной техники в отечественных КБ доказывает: советские конструкторы могли делать в том числе очень комфортабельную и современную технику для своего времени, со стильным дизайном и напичканную многочисленными полезными фишками не хуже, чем современные «элитные» дома на колесах. В то же время важно понимать, что работа над автобусами данной серии подарила отечественным конструкторам бесценный опыт в проектировании, позволив эффективно внедрять новые интересные решения в серийные образцы техники.

Первое поколение автобусов «Украина»

История первого поколения автобусов серии «Украина» началась в 1961 году. Тогда львовские конструкторы разработали и собрали качестве прототипа 36-местный туристический автобус «Украина-1». Примечателен автобус был в первую очередь своим дизайном: огромный оригинальный кузов с обтекающими формами венчался невиданной ранее в СССР площадью остекления. Окна имелись в том числе и в крыше автобуса. Также автобус получил несвойственную для того времени 4-фарную переднюю оптику.

В техническом плане «Украина-1» также производила серьезное впечатление: в машине была новейшая пневматическая подвеска и телескопические амортизаторы, руль и тормоза получили гидроусилитель. В движение автобус приводился агрегатом ЗИЛ-130, который работал вместе с 5-ступенчатой МКПП. При массе в 7 тонн «Украина» разгонялась до 90 км/ч. Пассажиры при этом сидели в комфортабельных креслах с обогревателем и вентиляционной установкой.

В конец 1961 года был собран еще один прототип на 28 пассажиров – «Украина-2». Автобус стал на 20 см длиннее, а часть металлических деталей кузова заменили пластиковыми для облегчения конструкции. В салон машины были добавлены буфет, гардероб и санузел.

Второе поколение автобус «Украина»

В 1966 году появилась обновленная версия экспериментального автобуса ЛАЗ – «Украина-67» с удлиненной на 54 см колесной базой. Общая пассажировместимость автобуса была увеличена до 42 человек (посадочных мест было 37). Для своего времени пассажирская машина получила очень необычный авангардный дизайн кузова со смелыми изгибами и характерной угловатой носовой частью с крутым скосом. При этом основные компоненты «Украины-67» были полностью унифицированы с начинкой такой «рабочей лошадки» как ЛАЗ-699А.

В движение 67-ая приводилась двигателем ЗИЛ-375, который работал вместе с 5-ступенчатой синхронизированной коробкой передач. У автобуса была пневматическая независимая двухрычажная подвеска спереди и пневматическая зависимая подвеска сзади. Как и раньше руль получил гидроусилитель. Предусматривалась возможно демонтажа пяти посадочных мест для установки буфета, гардероба и санузла. Именно в таком виде автобус показывали в свое время на выставке в Ницце (Франция), где «Украина-67» смогла собрать множество наград.

В 1969 году специально для новой выставки во Франции была сделана «Украина-68». По технической части автобус ничем не отличался от предшественника, а вот кузов переработали полностью, придав ему менее «смелые» и авангардные формы. В автобусе появилась двойная автоматическая дверь. Были установлены новые вентиляторы, расстояние между посадочными местами увеличили до 1 метра. Правда, пришлось за это расплачиваться числом посадочных мест. Теперь их было всего 28.

Третье поколение автобусов «Украина»

В 1971 и в 1973 годах второе поколение экспериментальных автобусов «Украина» дважды улучшали. В первую очередь конструкторы ЛАЗ экспериментировали с новыми формами кузова для общественного транспорта. В начале нового десятилетия предпочтение стали отдавать куда более сдержанным «классическим» формам. Автобусы получили новый двигатель – ЛАЗ-375. Обновлены были и остальные важные компоненты, и узлы. Длина кузова третьего поколения была доведена почти до 12 метров.

Однако, самые серьезные инновации в «Украина-71» и «Украина-73» касались наполнения салона. Помимо уже знакомых по предыдущим поколениям вещей, здесь также появились магнитофоны и телевизоры для пассажиров. На посадочные места была добавлена система индивидуального освещения. Автобусы получили и новые регулируемые кресла. Автобус 73-ей модели также получил в салон кондиционер. Расположиться в автобусе могло 36 пассажиров.
# Актуальные новости
По материалам: Sivator

Последние новости

В День народного единства самарский губернатор встретился с волонтерами
В День народного единства самарский губернатор встретился с
Гадание на тайного поклонника
Гадание на тайного поклонника
Мэр Майами рассказал о планах получить зарплату в биткоине
Мэр Майами рассказал о планах получить зарплату в биткоине
Биржу BTC-Alpha атаковали хакеры. Средства пользователей в безопасности
Биржу BTC-Alpha атаковали хакеры. Средства пользователей в
Объем транзакций в цифровом юане превысил $9,5 млрд
Объем транзакций в цифровом юане превысил $9,5 млрд
Crypto.com объявила дату торгов коллекционными NFT для лиги UFC
Crypto.com объявила дату торгов коллекционными NFT для лиги UFC
В Дмитриевскую родительскую субботу можно ли убираться в доме, чтобы не обидеть усопших
В Дмитриевскую родительскую субботу можно ли убираться в доме, чтобы
Cказочные герои, которые появлялись в фильмах и мультфильмах разных стран
Cказочные герои, которые появлялись в фильмах и мультфильмах разных
Подборка интересных фактов о фильмах ужасов
Подборка интересных фактов о фильмах ужасов
10 предметов женского гардероба, которые раньше предназначались для мужчин
10 предметов женского гардероба, которые раньше предназначались для
Не кривизна, а изгиб: как появился самый странный пистолет XX века
Не кривизна, а изгиб: как появился самый странный пистолет XX века
Почему пожарные ведра выполнены в форме конуса, а не в традиционном виде
Почему пожарные ведра выполнены в форме конуса, а не в традиционном

Топ на сегодня

Шаляпин не намерен отдавать родителям покойной жены подаренные ему квартиры
Шаляпин не намерен отдавать родителям покойной жены подаренные ему
Гоген Солнцев впервые станет отцом
Гоген Солнцев впервые станет отцом
Гузеева заявила, что COVID−19 сказался на ее внешности
Гузеева заявила, что COVID−19 сказался на ее внешности
Полиция завела уголовное дело на мать Прохора Шаляпина
Полиция завела уголовное дело на мать Прохора Шаляпина
Анна Дзюба ушла из группы Artik&Asti
Анна Дзюба ушла из группы Artik&Asti

Еще по теме

Омские транспортные учреждения в первый раз за пару лет получат новые автобусы
Опасная ностальгия: США всколыхнули слова Путина о развале СССР
Украина за 6 месяцев замедлила темп прироста автопроизводства до 6,4%
ЛиАЗ начнет производство новых автобусов