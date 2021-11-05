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Транзиты планет в 2022 году

Транзиты планет в 2022 году

Планеты, переходя из одного Знака Зодиака в другой, меняют свое настроение и энергетику. Это неминуемо сказывается на наших успехах в любви, делах, работе и на удаче в целом. Астрологи рассказали обо всех переходах планет и времени их пребывания в том или ином Знаке в 2022 году.


Одни планеты постоянно меняют свое положение, а другие остаются в одном Знаке несколько лет подряд. С информацией, предоставленной в этой статье, вы будете в курсе того, каким может быть тот или иной период в 2022 году Водного Тигра.

Транзиты Меркурия в 2022 году


Меркурий в Козероге будет находиться только в первый день года. В этот день могут распространяться сплетни.

Со 2 по 25 января планета пробудет в одиннадцатом доме гороскопа — в Водолее. Этот период будет идеален для творческой работы, работы в команде, общения.


С 26 января по 13 февраля планета вновь будет в Знаке Козерога. В это время люди могут быть очень жадными и неуступчивыми.

На период с 14 февраля по 9 марта Меркурий вновь вернется в Знак Водолея, продолжив прямое движение. Снова начнется благоприятное время для работы, покупок.

С 10 по 26 марта Меркурий пробудет в Рыбах. В эти дни меньше всего будет везти в делах и работе пессимистично настроенным людям.

27 марта — 10 апреля. В этот отрезок времени астрологи советуют не тратить свои силы на второстепенные дела, ведь планета окажется в Овне.

С 11 по 28 апреля планета будет пребывать во втором доме гороскопа, то есть в Тельце. В эти дни лучше не отправляться в путешествия и командировки.

С 29 апреля по 22 мая планета окажется в одном из своих излюбленных Знаков — Близнецах. Это откроет перед нами новые возможности, улучшит нашу память.


23 мая Меркурий вновь вернется в Тельца, где пробудет до 12 июня. В этот период снова лучше побыть в зоне комфорта и не рисковать здоровьем, деньгами.

13 июня произойдет возвращение Меркурия в Знак Близнецов. Там он пробудет до 4 июля. Перед нами снова откроются все двери на этот отрезок времени.

5 июля состоится переход планеты в четвертый дом — в Знак Рака. Там финансовый покровитель пробудет до 18 июля. За эти две недели многие из нас станут более вялыми физически и эмоционально.

19 июля Меркурий войдет в Знак Льва, где останется вплоть до 3 августа. В этот период нужно будет развлекаться и тратить деньги на себя любимых.

С 4 по 25 августа Меркурий пробудет в Деве. Это будет самое благоприятное время для работы, повышенной активности. Не нужно в эти дни сидеть и ждать у моря погоды. Не упустите своих возможностей.

26 августа состоится переход в Знак Весов. В седьмом доме планета пробудет почти месяц — до 22 сентября. Это будет время духовного развития. Лучше на время забыть о делах.

С 23 сентября по 9 октября планета вновь окажется в Знаке Девы, но это будет не совсем благоприятный период из-за ретроградности Меркурия, которая продлится до 2 октября.

С 10 по 28 октября Меркурий будет снова находиться в Весах. Это отличный период для отпуска, релаксации и смены обстановки.

С 29 октября по 16 ноября планете будет суждено пробыть в Знаке Скорпиона. В этот период полезно будет заниматься получением знаний. Тяжелую работу лучше отложить.


С 17 ноября планета окажется в Стрельце. Там она останется до 5 декабря. Это отличное время для путешествий, смены обстановки, покупок, поисков новой работы и смысла жизни.

С 6 декабря и до конца года Меркурию будет суждено пробыть в Козероге. Продуктивность снизится, но это и немудрено, ведь это время ожидания праздников.

Транзиты Венеры в 2022 году


С первого дня 2022 года планета любви и жизненной энергии будет находиться в дружественном Знаке Козерога. Пробудет она там до 5 марта. Это очень удачное время для любви, свиданий и романтики.

С 6 марта по 4 апреля планета пробудет в Знаке Водолея. Наступит время новизны, обновления всего вокруг и нас самих. Мы по-новому взглянем на этот мир.

С 5 марта по 1 мая Венера будет находить в Рыбах. В это время люди будут себя отлично чувствовать. У нас будет много сил и энергии на покорение любых высот в любви и делах.

Период со 2 по 27 мая Венере суждено прожить под эгидой Овна. Это будет время агрессии людей, их нежелания идти навстречу друг другу. Так мы станем более ленивыми.

С 28 мая по 22 июня планета пробудет в Знаке Тельца. Ей очень комфортно находиться под воздействием стихи и Земли. У многих из нас в это время появятся новые мечты и цели, мотивация.


С 23 июня по 17 июля на сцену выйдет Венера в Близнецах. Запасы энергии людей существенно повысятся. Больше всего везти в этот период будет красноречивым личностям.

С 18 июля по 10 августа Венера пробудет в Раке. Эти три недели можно будет посвятить семье, делам по дому.

С 11 августа планета окажется во Льве. Там ей суждено будет пробыть до 4 сентября. Венера деструктивна в этом Знаке. Людей захлестнет эгоизм.

С 5 по 28 сентября Венера пробудет в Деве. Ей в этом Знаке комфортно, поэтому нас будет ожидать продуктивное время, в которое нужно заниматься своим здоровьем.

С 29 сентября по 22 октября Венере придется пробыть под влиянием Весов. Это самое благоприятное положение планеты. Мы станем позитивнее, сильнее ментально и физически.

С 23 октября по 15 ноября планета будет пребывать в Скорпионе. Венера будет медленно терять свои силы, лишая нас удачи все сильнее и сильнее.

16 ноября планета перейдет в Знак Стрельца. Там она пробудет до 9 декабря. Многие люди будут склонны в это время к рискам.

С 10 декабря и до конца года планета пробудет в Козероге. Окончание года будет благоприятным временем с любой точки зрения.

Транзиты Марса в 2022 году



С 1 по 23 января Марс пробудет в Знаке Стрельца. В это время нам всем нужно двигаться к своим целям, не откладывая дела на потом.

С 24 января планета перейдет в Знак Козерога, где пробудет до 5 марта. Сфера карьеры и денег будет процветать, так как это созвездие делает Марс максимально благоприятным.

С 6 марта по 14 апреля планета пробудет в Знаке Водолея. Всем нам понадобится грамотно распределять силы для нанесения решающего удара.

С 15 апреля по 23 мая планета пробудет в Знаке Рыб. Это будет время манипуляций, обмана и хитрости. Будьте осторожнее.

С 25 мая красная планета перейдет в Овна. Там она пробудет до 4 июля. За это время многие из нас станут более продуктивными, бесстрашными и готовыми на все ради достижения цели.

Если в Овне Марсу лучше всего, то в момент пребывания в Тельце он делает нас беспринципными и мнительными. В этом Знаке Марс пробудет с 5 июля по 19 августа.

20 августа планета перейдет в Знак Близнецов. У одних людей упадет концентрация, а у других появится дар убеждения. В третьем доме Марс продержится аж до самого конца этого года.

Транзиты Юпитера в 2022 году


с 1 января по 9 мая самой большой и тяжелой планете суждено пробыть под влиянием Рыб. В двенадцатом доме гороскопа Юпитеру очень непросто. Сильный диссонанс с энергией стихии Воды отрицательно отразится на людях, вызывая проблемы со скоростью мышления. Не рискуйте в это время.

С 10 мая планета войдет в Знак Овна. Там ей суждено будет пробыть до 27 октября. Юпитер сделает нас добрее, но заставит думать часто только о себе. Будьте открытыми с близкими людьми в это время.

28 октября гигант вернется в Рыбы. Там он пробудет до 19 декабря. Это значит, что наша жизнь вновь станет немного сложнее из-за потери вдохновения.

С 20 декабря мы снова станем успешнее и удачливее из-за возвращения Юпитера в Знак Овна. Последние дни года можно посвятить решению юридических проблем.

Транзиты дальних планет в 2022 году

Весь 2022 год Сатурн пробудет в Знаке Водолея. Никаких изменений не будет с 2020 года. Настроение планеты стабильно.

Уран также остается на месте — в Знаке Тельца. Нептун останется в Знаке Рыб. Плутон проведет весь год в Козероге. Это значит, что никаких серьезных изменений в нашей жизни не произойдет.

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По материалам: dailyhoro.ru

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