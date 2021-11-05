Трейдер указал на признаки продолжения восходящего тренда цены биткоина

О текущей ситуации на рынке рассказывает практикующий трейдер и основатель проекта Crypto Mentors Никита Семов.

С каждым днем волатильность биткоина снижается все сильнее, а это прямой предвестник скорого начала «расширения» и возникновения направленного движения. Рассмотрим перспективы движения и определим, где находится интерес крупных капиталов.

За последнюю неделю глобальная перспектива никак не изменилась. Актив сформировал зону справедливой цены выше диапазона из левой части.

Также снизу появилась объемная защита, указывающая на инициативу покупателя по локально дешевым ценам. Основное ожидание от подобных конструкций — движение вверх.

Более локальная перспектива аналогично дает информацию об отвержении локально дешевых цен в рамках диапазона $63 400-$60 400. Цена достигает верхней границы намного быстрее, чем нижней.

Также снизу появляется защита и реакция на максимальный объем. Все эти признаки сигнализируют о наличии крупного покупателя, заинтересованного в продолжении движения котировки в восходящем направлении.

Вероятность дальнейшего выхода в восходящем направлении подтверждается и статистически, так как ноябрь — один из самых прибыльных месяцев как для биткоина, так и для американского индекса S&P 500.



