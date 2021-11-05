Три игры пополняют сегодня подписку Game Pass





Подписка Xbox Game Pass сегодня, 2 ноября, пополнится сразу 3 новыми проектами.

Игрокам в подписке на PC станут доступны две версии игры Minecraft. Одна — это версия Java (которая популярна среди игроков за поддержку огромного количества пользовательских модов). Вторая — это версия Bedrock, является на данный момент основной, поддерживаемой разработчиками.

Кроме того, на Xbox и PC к подписке присоединяется новинка — игра Unpacking.

Minecraft Java и Minecraft Bedrock (PC)

Minecraft

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Создавайте всё, что только можете себе вообразить. Исследуйте случайно генерируемые миры. Спасайтесь от опасных мобов по ночам.

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Unpacking (Xbox, PC)

Unpacking

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Unpacking — медитативная игра, где нужно доставать вещи из коробок и размещать их в новом доме. Частично это головоломка, частично — обустройство интерьера, и вам нужно красиво и уютно обставить дом, в процессе узнавая подробности о владелице. В игре восемь переездов, и в каждом из них можно будет чуть лучше узнать невидимую незнакомку и историю её жизни.

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