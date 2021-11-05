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Ученые нашли затонувший корабль, которому почти 2500 лет и он смог сохраниться до наших дней

Ученые нашли затонувший корабль, которому почти 2500 лет и он смог сохраниться до наших дней

Археологи достаточно часто делают интересные находки, которые способны удивить многих людей. Особую ценность представляют собой вещи, которые столетия прятались под гладью воды.

Так как на глубине нет кислорода, практически все старинные вещи хорошо сохраняются.

Специалисты по глубоководным находкам не так давно нашли старый корабль, который находился на глубине около двух тысяч метров. На сегодняшний день это самый старые объект, который был обнаружен в море.

Его возраст превышает две тысячи лет, а ряд исследований, которые были проведены специалистами, указывает на то, что судно принадлежи к 500 году до нашей эры.

Корабль найдет в районе Болгарии, и как показывают анализы, не имеет каких-то сильных повреждений. Особенность судна заключается в его конструкции – она напоминает вазу античных времен.

Эта реликвия хранится в одном из английских музеев, а появление на свет относят к тем же годам, что и найденное судно.

Для исследователей уникальная форма корабля стала уникальным открытием, и сегодня они на 99% уверены, что ваза была украшена узором, напоминающим морское судно.

Найденный корабль представляет собой корпус, продолжительностью в 22 метра. Также стоит ответить, что остальные компоненты корабля сохранились на отлично. Уцелели даже сидения, на которых работали гребцы.

На осмотр корабля был отправлен специальный робот, которому удалось запечатлеть обрывки каната, который говорит о том, что люди, находившиеся на борту, пытались спастись от шторма. На сегодняшний день подъем судна не запланирован, так как при взаимодействии с кислородом старые материалы могут подвергнуться серьезной деформации.

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По материалам: MirFactov

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