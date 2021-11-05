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Услуга детейлинга авто: описание и преимущества

Услуга детейлинга авто: описание и преимущества

Услуги детейлинга представляют собой полноценный комплекс по уходу за автомобилем. С помощью этого профессионального обслуживания удается обеспечить идеальный внешний вид машины, а также ее защиту от вредного воздействия окружающей среды. Детейлинг авто в Харькове включает в себя очищение каждого элемента кузова, а также нанесение современных составов для сохранения лакокрасочного покрытия машины.

Что входит в детейлинг?

Центр, ориентированный на обслуживание автомобиля, предлагает комплекс услуг детейлинга. Есть возможность заказать работу под ключ или же только лишь конкретные ее этапы. Салон предлагает следующий алгоритм детейлинга:

  1. Профессиональная химчистка авто. Тщательно обрабатываются все внешние части машины. Большое внимание уделяется труднодоступным местам.
  2. Чистка подкапотного пространства и днища. Это нередко пропускается на классической мойке, в профессиональный детейлинг подобный этап обязательно должен входить.
  3. Полировка машины. Для этого используют качественные современные защитные составы. Благодаря им есть возможность производить профилактику не только коррозии, но и мелких повреждений.
  4. Оклейка защитной пленкой. Она может быть прозрачной или же цветной, чтобы изменить внешний вид машины. Обеспечивает надежную защиту от царапин и сколов по всей поверхности авто.


Последний пункт не является обязательным в детейлинге. Однако, в Украине он пользуется огромной популярностью и предлагается практически в каждом салоне. Это обусловлено плохим качеством дорог и погодными условиями, которые негативно влияют на ЛКП автомобиля.

Необходимость детейлинга

Фактически такая работа, как детейлинг, необходима для любой машины, чтобы сохранить ее идеальный внешний вид. В первую очередь кузов подготавливают к тщательной обработке, а значит проводят мойку с детальным вниманием к каждому элементу, особенно это касается труднодоступных.

Полировка позволяет справиться с мелкими неровностями, замаскировать неглубокие царапины, а также обеспечить идеальный внешний вид. Во многих машинах это обязательная услуга, чтобы со временем авто не потеряло свой лоск, блеск и роскошь экстерьера.

Нанесение защитных составов представляет собой отличную профилактику против коррозии и иных повреждений. В частности речь идет о влагостойких средствах, которые представляют собой покрытие тонкой пленкой, отталкивающей воду и грязь. Это помогает не только сохранить лакокрасочное покрытие, но и сэкономить на мойке машины. На ней будут меньше видны разводы, а грязь и дождевые капли легко стекут с гладкой обработанной поверхности.

Дополнительно можно заказать оклейку пленкой или же профессиональную химчистку салона. С помощью такого ухода есть возможность сохранить экстерьер идеальным в течение долгих лет.

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По материалам: okuzove

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